Итоги за 3 квартал: запустили конференции, рост к прошлому году в два раза. Робот захватывает пространство

Оказалось, что сейчас в офисе сейчас работает около 50 человек. В июле мы пытались сократить персонал. Не получилось.
ИТ
ИТ-директор Василий: «идем четко по стратегии»:
Прекрасные слова: Техдолг, монетизация, продукты
Закончили переезд на новый стек. Стали быстрее и стабильнее.
Продуктовые команды
За лето запустили сервис по поиску работы. Сделали возможность публиковать вакансии и самое интересно публиковать резюме.
И монетизировали этот проект. Следующее развитие - объявления для подработки.
95 новых резюме за месяц.
Добавление резюме бесплатно: https://www.klerk.ru/jobs/resume/
Работает над этими проектами своя полноценная продуктовая команда. Меня обвиняют, что я недостаточно суров с ними.
В 4 квартали планируем переделать сервис «Консультации». Сейчас он работает на движке форума. Пытаемся написать собственный движок.
Миша приехал из отпуска и подсчитал продажи Клерк.Плюс. Это новый тариф, не буду пока про него рассказывать.
Запустили личный кабинет клиента. Я про это подробно писал вот здесь
Провели свою первую «Клерк.Конференцию» в Краснодаре. И подготовили уже новую, которая пройдет 5 декабря в Москве. Приходите!
Издательство
Из выступления издателя Клерка Марины новые курсы повышения квалификации уже на бою. В октябре ждем еще два. Из важных проектов в работе создание справочно-правовой системы. Уже сейчас в новостях и статьях обсыливаются 100% ссылок на нормативные документы. Вот пример статей: раз и два. База документов регулярно пополняется, есть все кодексы, ФЗ и ПБУ, поиск.
Новые курсы уже на бою
Бухгалтер маркетплейса - онлайн обучение для бухгалтеров
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Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Онлайн обучение бухгалтеров
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Продажи
Отдел продаж «Бизнес» выполнил план, рассказал про победы и поражения.
ЦОК закрыл квартал с перевыполнением плана. Цифры и красивые диаграмы, к сожалению, засекречены.
За лето создали механику продаж наших продуктов без участия менеджеров. Мы называет такие продажи – продажи роботом. Для тех кто прилетел из космоса наши продукты это онлайн-курсы, вебинары, разборы законов, курсы повышения квалификации и подписка сразу на все наши продукты – Клерк.Премиум. В августе и сентябре продажи роботом и отдела продаж практически сравнялись.
Получили лицензию на охрану труда. А еще разыгрываемIphone 15.
Вот краткие итоги от COO Клерка Карины:
Идем в четвертый квартал. Конец года – это самый интересный период в бухгалтерии.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Уф. рука писать устала