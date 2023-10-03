Итоги за 3 квартал: запустили конференции, рост к прошлому году в два раза. Робот захватывает пространство

Каждый месяц тратить по 2-3 часа рабочего времени - дорого! Поэтому ежемесячные встречи превратились в ежеквартальные.

Оказалось, что сейчас в офисе сейчас работает около 50 человек. В июле мы пытались сократить персонал. Не получилось.

ИТ

ИТ-директор Василий: «идем четко по стратегии»:

Прекрасные слова: Техдолг, монетизация, продукты

Закончили переезд на новый стек. Стали быстрее и стабильнее.

Продуктовые команды

За лето запустили сервис по поиску работы. Сделали возможность публиковать вакансии и самое интересно публиковать резюме.

И монетизировали этот проект. Следующее развитие - объявления для подработки.

95 новых резюме за месяц.

Добавление резюме бесплатно: https://www.klerk.ru/jobs/resume/

Работает над этими проектами своя полноценная продуктовая команда. Меня обвиняют, что я недостаточно суров с ними.

В 4 квартали планируем переделать сервис «Консультации». Сейчас он работает на движке форума. Пытаемся написать собственный движок.

Миша приехал из отпуска и подсчитал продажи Клерк.Плюс. Это новый тариф, не буду пока про него рассказывать.

Запустили личный кабинет клиента. Я про это подробно писал вот здесь

Провели свою первую «Клерк.Конференцию» в Краснодаре. И подготовили уже новую, которая пройдет 5 декабря в Москве. Приходите!

Издательство

Из выступления издателя Клерка Марины новые курсы повышения квалификации уже на бою. В октябре ждем еще два. Из важных проектов в работе создание справочно-правовой системы. Уже сейчас в новостях и статьях обсыливаются 100% ссылок на нормативные документы. Вот пример статей: раз и два. База документов регулярно пополняется, есть все кодексы, ФЗ и ПБУ, поиск.

Новые курсы уже на бою

Бухгалтер маркетплейса - онлайн обучение для бухгалтеров Увеличьте кратно доход за счет перспективной ниши! Удостоверение гос.образца. www.klerk.ru

Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Онлайн обучение бухгалтеров Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С на официальном сайте klerk.ru — онлайн курсы и вебинары для обучения и повышения квалификации бухгалтеров! www.klerk.ru

Продажи

Отдел продаж «Бизнес» выполнил план, рассказал про победы и поражения.

ЦОК закрыл квартал с перевыполнением плана. Цифры и красивые диаграмы, к сожалению, засекречены.

За лето создали механику продаж наших продуктов без участия менеджеров. Мы называет такие продажи – продажи роботом. Для тех кто прилетел из космоса наши продукты это онлайн-курсы, вебинары, разборы законов, курсы повышения квалификации и подписка сразу на все наши продукты – Клерк.Премиум. В августе и сентябре продажи роботом и отдела продаж практически сравнялись.

Получили лицензию на охрану труда. А еще разыгрываемIphone 15.

Вот краткие итоги от COO Клерка Карины:

Идем в четвертый квартал. Конец года – это самый интересный период в бухгалтерии.