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Борис Мальцев

Много хороших новостей. Влад Савушкин вошел в историю «Клерка»

Программисты сделали много хороших штук за эту неделю.

Продвижение блоговой статьи

На Клерке можно вести свой блог. Это может делать любой человек, для этого нажмите кнопочку «Создать» вверху на любой странице сайта. С сегодняшнего дня пользователи могут набрать большее количество просмотров под своими постами, оплатив один из предложенных тарифов. Как это сделать я подробно написал вот здесь:

Как увеличить охват своего блога на Клерке

Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать.

www.klerk.ru

Огромный долгожданных релиз. Получилось просто и удобно. И уже есть первая оплата! @vladsavushkin вошел в историю Клерка, как первый человек, который воспользовался этой опцией!

Обновили поиск по тегам

У тегов появилась обновленная страница https://www.klerk.ru/tags/ и усилил поиск и улучшили быстый поиск по тегу сразу в результатах поиска. это вот это окно:

То есть в результатах поиск можно набирать новый запрос:

Калькулятор НДФЛ

Перенесли "Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды" на вторую сборку. Инструмент был полностью переписан и получил современный дизайн.
Ознакомиться можно по ссылке: https://www.klerk.ru/tool/lucre/

Новый калькулятор «Сумма прописью онлайн»

Простой но важный инструмент)
Ознакомиться можно по ссылке: https://www.klerk.ru/tool/sum-in-words/

Поиск на страницу Журнала «Разборы законов»

У «Разборов» своя редакция, которая генерирует 2-3 статьи в день.Теперь найти нужный материал не составит труда: https://www.klerk.ru/razbory/

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Василий
Интернет и IT

Что такое нормальная нагрузка на Клерке

На ежеквартальном митапе, который прошёл в Клерке обмолвился про 7 DDOS атак, которые были в этом квартале. И коллеги поинтересовались вопросом много это или мало. Хочу немного прояснить.

Что такое нормальная нагрузка на Клерке
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Борис Мальцев

Много хороших новостей. Влад Савушкин вошел в историю «Клерка»

Программисты сделали много хороших штук за эту неделю.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Одна Карина
Кадры

Нюансы скрытого поиска работы: стоит ли игра свеч?

Давайте поговорим о теме, которая, возможно, касается многих из нас, но о которой редко говорят вслух.

Нюансы скрытого поиска работы: стоит ли игра свеч?
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Экономика России

Минстрой назвал один из эффективнейших механизмов господдержки

Заместитель министра строительства и ЖКХ Вадим Васильев заявил, что свободная экономическая зона стала одним из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, направленной на перезапуск реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоги, взносы, пошлины

Ставка НДФЛ для больших доходов должна быть до 25%, считает Миронов

Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» в лице Сергея Миронова представила свои предложения по ставке НДФЛ и НДС в рамках совершенствования налогового законодательства.

Самозанятые

Силуанов: налоговые льготы для самозанятых будут сохранены

Глава Минфина заверил, что налоговые льготы и преференции для самозанятых сохранят.

Блокировка счетов налоговой инспекцией

Банки будут напрямую взаимодействовать с ФНС

ФНС будет без участия ЦБ присылать банкам запрос на блокировку операций по счетам клиентов.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Сколько стоит бухгалтер и во сколько он себя оценивает? 💃«Ночной бухгалтер» № 1688

Бухгалтеры часто не знают, во сколько оценить свои услуги и дешевят с прайсом. А еще взваливают на себя непосильную работу, которую потом и нести тяжело, и бросить жалко. А вы так делаете?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Курортный сбор

Курортный сбор может стать туристическим налогом

Минфин России рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог.

Страховые взносы

Для Дальнего Востока расширили льготу по страховым взносам

Ранее правительство ввело налоговые и таможенные льготы, чтобы повысить привлекательность условий для проектов, которые реализуют инвесторы на территориях опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

НДС

В Совете Федерации предложили отменить НДС для производителей стройматериалов и мебели

К эксперименту с освобождением от НДС планируют подключить компании и ИП, которые занимаются производством мебели и стройматериалов. Пока что такая льгота есть у предприятий общепита.

Антон Свирякин
Уставный капитал

Правовые последствия совершения корпоративной сделки с лицом из недружественного государства без получения разрешения подкомиссии

Что будет, если совершить сделку с акциями и долями в российской компании с лицом из недружественного государства без разрешения подкомиссии.

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: мошенники покупают неактивные номера и получают доступ к Госуслугам, в Китае создали смартфон, который не боится кипятка

Подготовили обзор главных событий дня — 23 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Астрал
Самозанятые

Самозанятые в 2024 году

В 2024 году всё больше людей выбирают самозанятость как форму малого бизнеса. Специальный налоговый режим позволяет им работать на себя, самостоятельно определять график и условия труда, а также получать доход от любимого дела. В статье мы рассмотрим ключевые особенности этого налогового режима.

Самозанятые в 2024 году
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Экономика России

Путин разрешил компенсировать ущерб за счет американских активов

Президент дал возможность пострадавшим обращаться в суд, если власти США необоснованно лишили их прав на имущество.

Бесплатно с Дебиторская задолженность

Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность

Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.

Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность
Ведение бизнеса

Как сформировать модель оценки комплаенс-рисков

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Новости ФНС

Налоговики РФ и Белоруссии приняли документы о двустороннем сотрудничестве

Ведомства будут совместно улучшать систему администрирования косвенных налогов, а также внедрять электронный документооборот в торговле между РФ и Белоруссией.

Наталия Лукина
Пользователи интернета

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Вакансии

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Борис Мальцев

Как увеличить охват своего блога на Клерке

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Как увеличить охват своего блога на Клерке
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Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса

В круговороте поступающих задач и документов управлять командой, не делая работу за всех, и при этом улучшая показатели, — нелегко, но вполне возможно. Новоиспеченные руководители часто сталкиваются со сложностями, не до конца понимая свои обязанности в новой роли, однако есть несколько рекомендаций, как плавно отойти от операционки и начать эффективно управлять коллективом.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру