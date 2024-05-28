Много хороших новостей. Влад Савушкин вошел в историю «Клерка»

Продвижение блоговой статьи
На Клерке можно вести свой блог. Это может делать любой человек, для этого нажмите кнопочку «Создать» вверху на любой странице сайта. С сегодняшнего дня пользователи могут набрать большее количество просмотров под своими постами, оплатив один из предложенных тарифов. Как это сделать я подробно написал вот здесь:
Как увеличить охват своего блога на Клерке
Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать.
Огромный долгожданных релиз. Получилось просто и удобно. И уже есть первая оплата! @vladsavushkin вошел в историю Клерка, как первый человек, который воспользовался этой опцией!
Обновили поиск по тегам
У тегов появилась обновленная страница https://www.klerk.ru/tags/ и усилил поиск и улучшили быстый поиск по тегу сразу в результатах поиска. это вот это окно:
То есть в результатах поиск можно набирать новый запрос:
Калькулятор НДФЛ
Перенесли "Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды" на вторую сборку. Инструмент был полностью переписан и получил современный дизайн.
Ознакомиться можно по ссылке: https://www.klerk.ru/tool/lucre/
Новый калькулятор «Сумма прописью онлайн»
Простой но важный инструмент)
Ознакомиться можно по ссылке: https://www.klerk.ru/tool/sum-in-words/
Поиск на страницу Журнала «Разборы законов»
У «Разборов» своя редакция, которая генерирует 2-3 статьи в день.Теперь найти нужный материал не составит труда: https://www.klerk.ru/razbory/
Подписывайтесь на мой канал, тут говорят правду.
Начать дискуссию