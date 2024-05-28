Много хороших новостей. Влад Савушкин вошел в историю «Клерка»

Программисты сделали много хороших штук за эту неделю.

Продвижение блоговой статьи

На Клерке можно вести свой блог. Это может делать любой человек, для этого нажмите кнопочку «Создать» вверху на любой странице сайта. С сегодняшнего дня пользователи могут набрать большее количество просмотров под своими постами, оплатив один из предложенных тарифов. Как это сделать я подробно написал вот здесь:

Как увеличить охват своего блога на Клерке Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать. www.klerk.ru

Огромный долгожданных релиз. Получилось просто и удобно. И уже есть первая оплата! @vladsavushkin вошел в историю Клерка, как первый человек, который воспользовался этой опцией!

Обновили поиск по тегам

У тегов появилась обновленная страница https://www.klerk.ru/tags/ и усилил поиск и улучшили быстый поиск по тегу сразу в результатах поиска. это вот это окно:

То есть в результатах поиск можно набирать новый запрос:

Калькулятор НДФЛ

Перенесли "Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды" на вторую сборку. Инструмент был полностью переписан и получил современный дизайн.

Ознакомиться можно по ссылке: https://www.klerk.ru/tool/lucre/

Новый калькулятор «Сумма прописью онлайн»

Простой но важный инструмент)

Ознакомиться можно по ссылке: https://www.klerk.ru/tool/sum-in-words/

Поиск на страницу Журнала «Разборы законов»

У «Разборов» своя редакция, которая генерирует 2-3 статьи в день.Теперь найти нужный материал не составит труда: https://www.klerk.ru/razbory/

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