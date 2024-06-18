₽ Заказать рекламу
Борис Мальцев

Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Я конечно, всем уже надоел про свой новый проект, поэтому покажу и спрошу.
Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Мы ищем формат видео и переделали первый пилотный выпуск. Сценарий пилота продумывала и делала руководитель проекта. Она отвечает за ракурс, установку камер и монтаж ролика.

В итоге получился первый ролик, который мы выложили на YouTube:

Ролик уже набрал, кстати 484 просмотра а YouTube.

Но у нас разошлись пути с руководителем, и я решил перемонтировать ролик и оставить диалоги, которые мне кажутся важными. Ролик в итоге увеличился на 30 минут и на мой взгляд получился намного интереснее. Самые большие изменения коснулись начала и окончания ролика. Вот новый вариант:

Если у вас хватит выдержки посмотреть оба выпуска (хотя бы начало и конец), буду рад любому мнению. Заставку второго ролика тоже я делал )

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
95

Начать дискуссию

Борис Мальцев

Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Я конечно, всем уже надоел про свой новый проект, поэтому покажу и спрошу.

Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Когда можно наказать работника за разглашение информации о зарплате коллег

Инвестиции

Между странами СНГ теперь свободная торговля услугами и особый режим для инвестиций

Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций».

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Санкции 2022-2024

🔥 Еще одна страна присоединилась к санкциям США против Мосбиржи и остальных

Великобритания также ввела санкции против Ингосстрах и СПБ Биржи.

Sermone_res_resolvuntur
Бухгалтерский учет

Autodesk: катастрофические ошибки в бухгалтерском учете волнуют инвесторов!

Обнаружены серьезные нарушения в бухгалтерском учете компании Autodesk, ведущего разработчика программного обеспечения. Эти ошибки привели к задержке выпуска финансового отчета и значительному падению акций

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Информуслуги от белорусской компании обычно не облагаются НДС в России

Если белорусская компания оказывает услуги российской, то для целей НДС надо ориентироваться по приложение № 18 (протокол) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Брокеры обходят официальную схему обмена активов

Инвесторам предложили простую схему обмена иностранных акций. Однако этот механизм противоречит документам, принятым правительством и ЦБ.

1
Экономика России

Торговать с Ираном стало существенно удобнее и выгоднее

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны».

1
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

Инвестиции

Первый день работы Мосбиржи после санкций прошел без потрясений

Финансовые организации, которые попали под санкции США, приняли все нужные меры по урегулированию последствий ограничений.

1
igotosochi
Инвестиции

Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Готовьте бубны и карты таро, друзья. Мосбиржа попала под санкции, на ней не будет больше торгов долларом и евро, поэтому курс будут рисовать тарологи, шаманы и шарлатаны. Перед сворачиванием массовой льготной ипотеки цены на квартиры улетели в космос.

Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT, они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Разборы законов

1 327
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита

В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях.

Полезные Сервисы
Ведение бизнеса

Как использовать данные и аналитику для оптимизации продаж

Большинство успешных бизнесов сегодня понимают ценность информации. Они используют данные для определения своих стратегий, прогнозирования трендов и, конечно же, для оптимизации продаж.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Для предприятий новых регионов ввели мораторий на взыскание долгов

Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Он распространяется на обязательства, которые возникли у государственных и муниципальных предприятий до 30 сентября 2022 года.

Валюта

Из-за санкций биржа Казахстана начала пересматривать отношения с Мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа собирается пересмотреть отношения с Мосбиржей после введения санкций. MOEX принадлежит 13,1% акций, размещенных KASE.

Банки

Райффайзенбанк больше не будет начислять проценты по накопительным счетам

Последние проценты банк выплатит 30 июня. Клиенты смогут распоряжаться средствами на своих счетах.

Айрат Хаматов
Личные финансы

Финансовая безопасность: почему важна и как усилить?

Сколько раз вы оказывались в ситуациях с финансовыми вызовами? Чаще всего, такие события в жизни внезапны и стихийны.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

Власти считают проблемой использование иностранных слов, имеющих российские аналоги: документ

Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики Российской Федерации.

6

Интересные материалы

Exnode
Криптовалюта

Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)

В 2021 году Эфириум (Ethereum) стал одной из самых популярных в мире криптовалют, и сохраняет эту позицию до сих пор, достигнув капитализации в 400 миллиардов долларов.

Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)