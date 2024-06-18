Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Я конечно, всем уже надоел про свой новый проект, поэтому покажу и спрошу.

Мы ищем формат видео и переделали первый пилотный выпуск. Сценарий пилота продумывала и делала руководитель проекта. Она отвечает за ракурс, установку камер и монтаж ролика.

В итоге получился первый ролик, который мы выложили на YouTube:

Ролик уже набрал, кстати 484 просмотра а YouTube.

Но у нас разошлись пути с руководителем, и я решил перемонтировать ролик и оставить диалоги, которые мне кажутся важными. Ролик в итоге увеличился на 30 минут и на мой взгляд получился намного интереснее. Самые большие изменения коснулись начала и окончания ролика. Вот новый вариант:

Если у вас хватит выдержки посмотреть оба выпуска (хотя бы начало и конец), буду рад любому мнению. Заставку второго ролика тоже я делал )