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Борис Мальцев

Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за июль. Выпуск #1

В июле представили обновления: сортировка главной страницы одним кликом, новый инструмент для самозанятых, возможность монетизации для авторов в "Трибуне" и продвижение материалов в блогах компаний. Также улучшен сервис "Клерк.Работа" и введены новые функции для Бизнес Аккаунта и личного кабинета.
Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за июль. Выпуск #1

Клерк

1. Главную страницу можно отсортировать по популярности или по хронологии в один клик.

2. Запустили новый инструмент Калькулятор НПД для самозанятых, который рассчитывает налог для самозанятых. (Подробности)

3. В комментариях теперь ссылки на YouTube-ролики генерируются в плеер.

4. Добавили в «Утренний бухгалтер» вывод последних консультаций. (пример выпуска)

5. Переделали ленту мнений. У неё появились вкладки с последними вебинарами и курсами. Теперь ленту мнений можно скрыть или раскрыть. Она запоминает последнее состояние.

Лента мнений в нескольких состояниях

6. В каталоге РКО появилась функция сравнения тарифов.

Блоги пользователей

1. Изменили редактор, добавили возможность создавать цитаты или фон для текста.

2. Донаты. В личные блогах сделали возможность зарабатывать на собственном контенте на «Клерке». Подключить эту возможность можно в собственном профиле. А чтобы поддержать блог, нужно нажать кнопку «Поддержать» на странице пользователя или в его статье. Для подключения нужно в своём профиле найти вкладку «Донаты» и выполнить ряд условий.

3. Сделали продвижение любого материала в собственном блоге. Ваш материал может появиться на главной странице Клерка или набирать дополнительные просмотры, оплатив один из предложенных тарифов.

4. Самый большой релиз. Теперь можно самостоятельно и без менеджеров создать собственный блог компании. Выбрать и оплатить тариф и начать сразу работу, используя профессиональные инструменты, продвижение и гарантию показов страниц и расширенную статистику. (Смотреть тарифы)

Клерк.Премиум

1. В личном кабинете сделали блок с новинками Премиума на странице.Теперь ретроспективно видно какие новые консультации, вебинары, курсы или новые тексты появились в подписке.

Материалы добавляются ежедневно

2. Поменяли структуру страницы личного кабинета.

3. Сделали возможность пользователю на тарифах Плюс и Премиум самостоятельно делать заявку на написание нового разбора.

Блоги компаний

1. Добавили статистику и счётчики в Бизнес Аккаунт. Теперь пользователи могут самостоятельно настроить Yandex Метрику, VK и Yandex пиксель. И настраивать ретаргетинг на пользователей, прочитавших статьи.

2. Сделали продвижение любого материала в блоге компании. Теперь блоги компаний могут набирать дополнительные просмотры, оплатив один из предложенных тарифов.

3. В сервисе «Клерк.Работа» можно продвигать свои вакансии. Это можно сделать в бизнес-аккаунте «Клерка», где работодатели управляют своими вакансиями или другими сервисами Клерка. Продвигаемые вакансии показываются в специальном блоке на каждой странице сайта (аналогично продвижению статей).

Бизнес-аккаунт на Клерке

Форум

1. В форуме появилась дополнительная навигация и возможность загружать видеофайлы.

Комментарии

1
Борис Мальцев

Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за июль. Выпуск #1

В июле представили обновления: сортировка главной страницы одним кликом, новый инструмент для самозанятых, возможность монетизации для авторов в "Трибуне" и продвижение материалов в блогах компаний. Также улучшен сервис "Клерк.Работа" и введены новые функции для Бизнес Аккаунта и личного кабинета.

Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за июль. Выпуск #1
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