Утренний бухгалтер № 5688. Бизнес возмущен: взносы ИП будут расти на 4 тыс. руб. ежегодно, а базу 300 тыс. менять не планируют

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому сумма фиксированных взносов ИП будет повышаться каждый год на 4 тыс. рублей.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Переплату по налогу на прибыль не вернут без положительного сальдо ЕНС и заявления.
Роструд: в рамках ТК работодатель не вправе налагать на работников штрафы и удерживать их из зарплат.
Успейте заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда. Как это сделать, узнаете здесь.
Где логика? В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты.
Российские туристы и студенты смогут выгодно оплачивать покупки в Китае. Государство начнет принимать карты «Мир».
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Разборы законов
— ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.
— Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
— Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона
ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?
— Какие риски несет работа с самозанятыми. Конспект вебинара с видео и тестированием
Сейчас сотрудничество с самозанятыми сопряжено с большими рисками: ФНС тщательно мониторит работу организаций с плательщиками НПД во избежание подмены трудовых отношений. В конспекте вебинара рассказали, как безопасно работать с самозанятыми и снизить риски.
— Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия
Работодатель хочет подстраховаться и ограничить срок трудовых договоров сроком отношений с контрагентами, чтобы не вести бизнес в убыток. Разбираем, почему это незаконно и во что может вылиться.
💸Как бухгалтеру стать профи по ВЭД?
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Новости
1 Россия договорилась с Китаем о приеме карт «Мир»
2 Консультация эксперта: как в 2025 году платить НДС и налог на прибыль
3 Вина из Гагаузии по пошлинам могут приравнять к российским
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5 Клиенты не узнают о своем праве получить от банков украденные деньги
6 Заемщикам разрешат самостоятельно выбирать страховую компанию
7 Минпромторг начал бороться с иностранной продукцией, которую поставляют под видом российской
8 🏃 Сегодня последний день сдачи налоговых отчетов
9 Продавцам запретят запрашивать личные данные клиентов для ознакомления с информацией о товарах
10 👍 На «Клерке» появился налоговый калькулятор для самозанятых
11 Участников СВО и их семьи освободят от налога на имущество
12 Инвесторы выиграли коллективный иск к Clearstream о разблокировке активов
13 🚚 Изменились правила ведения электронной торговли. Про бондовые склады — председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции
14 Без положительного сальдо ЕНС и заявления переплату по налогу не вернут
15 Страховые взносы ИП будут расти на 4 тыс. руб. каждый год. А база 300 тыс. не менялась много лет, возмущается предприниматель
16 🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»
17 Уточнения нулевой отчетности от штрафов не спасут, но их будет меньше
18 ☀️ Новая бодрящая акция на «Клерке»! Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Старт потока 1 августа
19 Абоненты не смогут купить больше 20 сим-карт
20 Работодателю не всегда нужно согласие работника на передачу персональных данных
21 Какие сигналы заставляют кандидатов отказаться от офера
22 Для автопутешественников подготовили 50 маршрутов
23 На маркетплейсе Сбера водители купили 534 тысячи полисов ОСАГО
24 Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит
25 🎄🎅 На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней
26 В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты
27 Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями
28 Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты
29 Брокер ВТБ запустил голосовые рекомендации для инвесторов
30 Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд
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32 Предпринимателям окажут поддержку при открытии бизнеса на автомаршрутах
33 Банки ближнего зарубежья стали на 30% чаще отказывать в проведении платежей
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35 Сегодня последний день сдачи отчетности по НДС без штрафов
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Мероприятия
Объекты коммерческой недвижимости и "самострой": причины проблем и способы их решения
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Налоговая реформа - 2025 и амнистия по дроблению
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Внутригрупповые услуги: изменения в НК РФ, обзор позиций ФНС России и Минфина, судебная практика
Дата проведения: 31 июля, среда
Как интернет-маркетологу привлечь клиентов на фрилансе и увеличить свой доход
Дата проведения: 31 июля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5687. Поправки в НК-2025: упрощенцам добавили льготы
23 июля Госдума окончательно приняла закон с изменениями в НК. Он содержит ряд новшеств по УСН.
— Как организации оформить закупку ТМЦ у физлица
Разберем, как оформить закупку, если организация приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.
— Как отразить в бухучете переход доли выбывшего участника ООО
Когда участник выходит из ООО, то его долю необходимо распределить. Ее можно передать оставшимся участникам или продать третьим лицам. Разбираемся, как отразить переход доли в бухгалтерском учете.
— Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать
Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.
— НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года
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Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
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Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.
🔒 ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.
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Три вопроса по применению патента ИП в 2024 году: предпринимателю в закладки
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Вакансии
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Резюме
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Найм в штат самозанятых, налогообложение имущества, внесудебное взыскание налогов. Обзор для бухгалтера
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Нонкоринг — новый тренд, который дает бизнесу преимущество перед конкурентами
Внешнеэкономическая деятельность с Бразилией
Изменения в расчете затрат на гособоронзаказ
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-12-13/127293 от 28.12.2023
Центральный банк РФ: Указание № 6137-У от 16.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 02-07-05/79091 от 08.09.2020
Московский областной суд: Апелляционное определение № 33-29842/2021 от 04.10.2021
Первый арбитражный апелляционный суд: Постановление № А43-5753/2014 от 20.10.2014
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-15/100085@ от 17.10.2011
Минстрой России: Письмо № 15763-СМ/08 от 21.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-17-10/3763 от 19.01.2024
Минфин РФ: № 02-17-09/24241 от 18.03.2024
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