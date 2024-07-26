Утренний бухгалтер № 5688. Бизнес возмущен: взносы ИП будут расти на 4 тыс. руб. ежегодно, а базу 300 тыс. менять не планируют

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому сумма фиксированных взносов ИП будет повышаться каждый год на 4 тыс. рублей.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Переплату по налогу на прибыль не вернут без положительного сальдо ЕНС и заявления.

Роструд: в рамках ТК работодатель не вправе налагать на работников штрафы и удерживать их из зарплат.

Успейте заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда. Как это сделать, узнаете здесь.

Где логика? В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты.

Российские туристы и студенты смогут выгодно оплачивать покупки в Китае. Государство начнет принимать карты «Мир».