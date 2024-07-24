На «Клерке» появился налоговый калькулятор для самозанятых

Налог на профессиональный доход будет рассчитан автоматически, если указать суммы, которые были получены от физлиц и компаний.

«Клерк» запустил новый инструмент, который рассчитывает налоги для самозанятых.

Плательщику налога на профессиональный доход достаточно указать суммы, полученные от физлиц и компаний, а также размер налогового вычета.

Вычет в размере 10 тыс. рублей доступен, когда человек впервые встает на учет в качестве самозанятого. Пока лимит не израсходован, ставка налога на работу с юридическими лицами и ИП составит 4%, а на работу с физлицами — 3%. Остаток налогового вычета плательщик НПД может посмотреть в приложении «‎Мой налог».

Ставки налога на профессиональный доход: