На «Клерке» появился налоговый калькулятор для самозанятых

«Клерк» запустил новый инструмент, который рассчитывает налоги для самозанятых.
Плательщику налога на профессиональный доход достаточно указать суммы, полученные от физлиц и компаний, а также размер налогового вычета.
Вычет в размере 10 тыс. рублей доступен, когда человек впервые встает на учет в качестве самозанятого. Пока лимит не израсходован, ставка налога на работу с юридическими лицами и ИП составит 4%, а на работу с физлицами — 3%. Остаток налогового вычета плательщик НПД может посмотреть в приложении «Мой налог».
Ставки налога на профессиональный доход:
при сотрудничестве с юридическими лицами и ИП ставка налога составляет 6% от суммы вознаграждения;
при сотрудничестве с физлицами — 4%.
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