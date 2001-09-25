Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за первую декаду августа. Выпуск #2

Я беспокоюсь, что вы недооцениваете, насколько удобна подписка на «Клерке». Мы ежедневно обновляем список новых материалов для бухгалтеров в подписке «Клерк.Премиум» — курсы, вебинары, записи вебинаров и статьи. Чтобы вам было проще отслеживать обновления, мы добавили информер новых материалов в правую колонку сайта. И все это за 2500 рублей в месяц, вот тут тарифы: https://www.klerk.ru/learn/tariff/

Те умные и эрудированные клерки, которые подписаны на «Клерк.Премиум», могут с легкостью получать доступ и пользоваться новыми материалами подписки. Это действительно очень удобно.

За первую декаду августа мы добавили два новых курса в подписку: