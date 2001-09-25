Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за первую декаду августа. Выпуск #2

Новое в подписке «Клерк.Премиум»
Я беспокоюсь, что вы недооцениваете, насколько удобна подписка на «Клерке». Мы ежедневно обновляем список новых материалов для бухгалтеров в подписке «Клерк.Премиум» — курсы, вебинары, записи вебинаров и статьи. Чтобы вам было проще отслеживать обновления, мы добавили информер новых материалов в правую колонку сайта. И все это за 2500 рублей в месяц, вот тут тарифы: https://www.klerk.ru/learn/tariff/
Те умные и эрудированные клерки, которые подписаны на «Клерк.Премиум», могут с легкостью получать доступ и пользоваться новыми материалами подписки. Это действительно очень удобно.
За первую декаду августа мы добавили два новых курса в подписку:
В июльском обзоре я писал, что мы реализовали две новые функции: блок с новинками Премиума на странице в личном кабинете и вкладки с последними вебинарами и курсами. Теперь мы объединяем эти две идеи и создаем третью. Так на Клерке и работаем.
Оглавление в блогах
Тем, кто ведет блог на «Клерке», это обновление точно понравится. Теперь в каждом материале можно добавить оглавление. Для этого достаточно в редакторе поставить галочку «Добавить оглавление в статью».
Оглавление формируется автоматически из заголовков H2, шапка материала также будет сформирована автоматически.
Создать «Блог компании» можно самостоятельно
Мы проделали огромную работу, и теперь любой желающий может создать корпоративный блог на «Клерке» всего за пару кликов, без участия менеджеров. Вы можете создать компанию и карточку в Рейтинге «Клерка». Ознакомиться с тарифами можно по ссылке: Тарифы. Там же вы сможете оплатить создание блога компании и сразу разместить первую запись.
Клиенты с тарифом «Пробный» могут бесплатно опубликовать 1 статью в блоге компании. В рамках тарифа «Бизнес» доступно размещение 5 статей за 30 000 руб.
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Как раскрутить блог бухгалтерской компании на «Клерке» до 2,5 миллионов просмотров за год
Правила Блогов компаний на «Клерке». Как вести блог и достигать бизнес-целей
Создайте корпоративный блог на «Клерке» и увеличьте узнаваемость бренда. Привлекайте клиентов, делитесь успешными кейсами и смотрите расширенную аналитику.
Личные кабинеты в вакансиях и резюме
Добавили переход к бизнес-аккаунту и в профиль соискателя в сервисе «Клерк.Работа». Пока делали сервис, забыли о самом главном — управлении опубликованными вакансиями и резюме. Теперь найти личный кабинет стало проще.
Подробнее: https://www.klerk.ru/buh/news/617465/
Подписка на новые вакансии
В сервисе «Клерк.Работа» теперь можно подписаться на новые вакансии по нужным параметрам, проще говоря, на результаты поиска.
Для этого достаточно ввести нужное в строке поиска или выбрать один из фильтров и нажать «Сохранить поиск». После этого активируется подписка на новые вакансии по этим критериям. Как только подходящее объявление будет найдено, на почту придет письмо с оповещением.
Подробнее: https://www.klerk.ru/buh/news/617464/
Спасибо, что прочитали обзор! Подписывайтесь на мой блог, чтобы первыми узнавать о новых функциях, созданных на «Клерке».
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