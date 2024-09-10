Как мы улучшили мотивацию сотрудников на 46,3%. Еще одно интервью про офис Клерка

Создание комфортных условий, таких как просторные рабочие зоны, зоны отдыха и дополнительные преимущества вроде йоги и теннисного стола, улучшило мотивацию на 46,3%. Я посчитал лично

Получил письмо:

Добрый день, Борис! Вам пишет Кристина, журналист "Деловой газеты.Юг". Сейчас редакция пишет материал о работе комфортных офисов. Мы бы хотели, чтобы вы стали одним из экспертов для статьи. Для этого понадобится ответить на несколько вопросов, ответы на которые пройдут согласование с вами. Скажите, пожалуйста, как вам это предложение?

ОООООООооооо!!! Это мое любимое ! Ща я вам все расскажу!!

1. Ваш офис нередко называют одним из самых выдающихся на юге. Какую идею вы закладывали, когда придумывали концепцию помещения?

В Краснодаре расположен офис компании Клерк.Ру — крупнейшего издания для бухгалтеров в России. Поскольку я живу в Краснодаре, именно здесь сформировалось управление компанией и основное ядро проекта. Долгое время проект существовал только в интернете, но в 2019 году, когда компания начала стремительно расти, нам понадобилось физическое пространство. Мы купили помещения в центре города и сделали ремонт, который полностью отвечал нашим желаниям и видению идеального рабочего пространства. Основной целью было создать уютное, современное и функциональное пространство, которое бы способствовало продуктивной работе и поддерживало креативную атмосферу.

2. Сколько квадратных метров занимает офис в Краснодаре? На каком этаже и какого здания он находится?

Помещение занимает 500 квадратных метров и распологается в самом центре города. Офис состоит из двух частей по 250 квадратов на 11 этаже. Мы эти части купили в разное время и соединили самостоятельно. Это последний этаж зданий. Потолки по 5 метров, стеклянные перегородки. Ремонт сделали в стиле лофт. Это выглядит очень прикольно. Горжусь этим решением )

3. Какое число сотрудников работает в офисе?

В компании работает около 150 человек, в офисе 60

4. Какие преимущества предоставляются сотрудникам в офисе? Что делает их работу приятной? Если ли у вас спортзал или зона отдыха?

В нашем офисе мы создали все условия для комфортной работы и отдыха. У нас есть три оборудованные кухни, кофемашина, чтобы сотрудники могли взбодриться свежим кофе. Есть теннисный стол, где можно провести время в перерывах. Кроме того, по вторникам и четвергам проходят занятия йогой с приглашенным тренером, что помогает поддерживать баланс между работой и личной жизнью, а также улучшает общее самочувствие.

5. Какой архитектор/дизайнер разрабатывал интерьер? В какую сумму обошлось обустройство офиса?

Дизайнер интерьера Анастасия Черемисина. Вот интервью с ней на Кублоге. Много идей накуинул я. Офис Клерка вошел в шорт-лист премии Best Office Awards 2024. Нужно сказать, что это не весь офис, а первая часть которую мы отремонтировали первой. Стоимость ремонта не скажу, думаю около 15 миллионов рублей.

Кстати, вот тут сериал, о том как мы с нуля сделали ремонт: Сериал: Превращаем квартиру с цветными обоями в красивый лофт

6. Делали ли вы опрос о том, что важно сотрудникам в офисе? Советовались ли вы со специалистами при создании офиса?

Мы знаем, что таких классных офисов больше нет в Краснодаре, по первой реакции соискателей вакансий, которые приходят на собеседование. Но нужно заметить, что в офисе 119 точек с цветами. В офисе работает флорист и поддерживает их в классном состоянии

7. Каковы результаты работы сотрудников в уютном офисе по сравнению с обычным, не имеющим таких преимуществ? Увеличилась ли трудоспособность и желание оставаться в офисе подольше?

Создание комфортных условий, таких как просторные рабочие зоны, зоны отдыха и дополнительные преимущества вроде йоги и теннисного стола, улучшило мотивацию на 46,3%. Сотрудники чаще задерживаются в офисе не по необходимости, а потому что им нравится работать в этом пространстве. Уютная атмосфера и современная обстановка способствуют не только повышению трудоспособности, но и улучшению общего настроения, что, в свою очередь, положительно сказывается на результатах работы команды.