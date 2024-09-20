Сегодня мы продали первое платное размещение в «Тот еще разговор» — первые 180 000 рублей! Для тех, кто не знает, 28 мая я запустил проект «Тот еще разговор».

«Тот еще разговор» — это новый видеопроект, созданный основателем «Клерк.ру» Борисом Мальцевым и предпринимателем Михаилом Лапушинским. Проект представляет собой серию интервью с российскими предпринимателями и деятелями бизнеса, которые делятся своими историями, успехами и проблемами. Вот тут описание проекта. А если вы хотите стать гостем, пишите: https://t.me/totttttt

За это время мы уже сделали 10 интервью. Себестоимость каждого ролика примерно 90 000 рублей. И вот, через 4 месяца, первые деньги в проекте — это всегда приятно!

Принимаю поздравления 🙂

Люблю делать стартапы, и достижение целей приносит большое удовольствие. Но цели нужно ставить достижимые, поэтому первая цель — это 1 000 подписчиков на канале. Сейчас всего 498. Подписывайтесь, цели должны достигаться: https://www.youtube.com/@totrazgovor

Напоминаю, в понедельник выходит эпизод с Юрием Мео.