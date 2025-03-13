Конструктор учетной политики на 2025 год — лучший в мире по оценке пользователей

Что случилось
Клерк запустил новый инструмент — Конструктор учетной политики ! Теперь можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки!
Мы работали над этим инструментом полгода и полностью переписали код и подход к работе этого инструмента. Теперь возможно ввести название компании и сохранить для использования в новых инструментах.
🔥 Почему это удобно?
Автоматическое сохранение данных — можно вернуться и доработать позже
Всё в одном месте, без лишних таблиц и документов
Готовый документ за пару минут
Расскажите вашим бухгалтерам — это свежий и полезный инструмент от Клерка!
Что такое учетная политика
Наверняка вы все знаете насколько это важно, но все-же.
Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Вот актуальная статья, где рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2025 год.
Материалы про учетную политику :
Конструктор учетной политики на 2025 год на все годы
Рубрика: учетная политика
от 01.01.2025
Учетная политика организации для целей налогового учёта за 2025 год
от 01.01.2025
Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета на 2025 год
Что говорят пользователи
Я конечно, же первым делом рассказал об этом в своем новеньком телеграм-канале: Борис Мальцев (обязательно подписывайтесь) и получил первые отклики от тех, кто разобрался в инструменте.
Вот тут моно почитать мнения: https://t.me/totklerk/596
А вот тут как я боксирую с девушкой и проигрываю: https://t.me/totklerk/548
Вся команда разработки получила огромную мотивацию, после такого признания.
Что дальше
Дальше профиль организации появится в личном профиле пользователя, обеспечивая быстрый доступ к информации о компании и возможность редактирования всех заполненных шаблонов в один клик.
Какие еще инструменты?
Календарь бухгалтера
Совсем недавно мы запустили новый Календарь бухгалтера — мощный инструмент с фильтрами отображения. Редакция «Клерка» следит за его наполнением, чтобы вся информация оставалась актуальной.
Производственный календарь
Мы обновили Производственный календарь, сделав его удобнее и функциональнее. Улучшенный интерфейс позволяет легко находить нужную информацию, а новая навигация делает работу с календарем еще быстрее.
Проверка контрагентов
Сейчас мы работаем над сервисом Проверка контрагентов. Он еще не завершен, но уже доступен как бесплатный инструмент с актуальными данными. Сам курирую его работу. Буду рад любым найденым багам.
Быстрый доступ к инструментам
Теперь можно переключаться междуи иструментами и лентой мнений! Мы добавили вкладку «Инструменты» в правую панель сайта, а ваш последний выбор сохраняется автоматически.
Комментарии2
в мире даже аналогов нет😁
FASB - не очень понятны самим американцам, а все доп.материалы или консультации платные.
мсфо - только у аудита, но очень слабенький, только общий скелет, без "мяса"))))
Андрей, давайте сделаем на Клерке FASB и МСФО! Поможете нам?