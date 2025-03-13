Конструктор учетной политики на 2025 год — лучший в мире по оценке пользователей

Клерк запустил новый инструмент — Конструктор учетной политики ! Теперь можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки!

Скриншот конструктора учетной политики

Мы работали над этим инструментом полгода и полностью переписали код и подход к работе этого инструмента. Теперь возможно ввести название компании и сохранить для использования в новых инструментах.

🔥 Почему это удобно?

Автоматическое сохранение данных — можно вернуться и доработать позже

Всё в одном месте, без лишних таблиц и документов

Готовый документ за пару минут

Расскажите вашим бухгалтерам — это свежий и полезный инструмент от Клерка!