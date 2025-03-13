Борис Мальцев
Учетная политика

Конструктор учетной политики на 2025 год — лучший в мире по оценке пользователей

Команда разработки получила огромную мотивацию после первых отзывов о сервисе.

Что случилось

Клерк запустил новый инструмент — Конструктор учетной политики ! Теперь можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки!

Скриншот конструктора учетной политики

Мы работали над этим инструментом полгода и полностью переписали код и подход к работе этого инструмента. Теперь возможно ввести название компании и сохранить для использования в новых инструментах.

🔥 Почему это удобно?

  • Автоматическое сохранение данных — можно вернуться и доработать позже

  • Всё в одном месте, без лишних таблиц и документов

  • Готовый документ за пару минут

Расскажите вашим бухгалтерам — это свежий и полезный инструмент от Клерка!

Что такое учетная политика

Наверняка вы все знаете насколько это важно, но все-же.

Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Вот актуальная статья, где рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2025 год.

Материалы про учетную политику :

Что говорят пользователи

Я конечно, же первым делом рассказал об этом в своем новеньком телеграм-канале: Борис Мальцев (обязательно подписывайтесь) и получил первые отклики от тех, кто разобрался в инструменте.

Вся команда разработки получила огромную мотивацию, после такого признания.

Что дальше

Дальше профиль организации появится в личном профиле пользователя, обеспечивая быстрый доступ к информации о компании и возможность редактирования всех заполненных шаблонов в один клик.

Какие еще инструменты?

Календарь бухгалтера

Совсем недавно мы запустили новый Календарь бухгалтера — мощный инструмент с фильтрами отображения. Редакция «Клерка» следит за его наполнением, чтобы вся информация оставалась актуальной.

Производственный календарь

Мы обновили Производственный календарь, сделав его удобнее и функциональнее. Улучшенный интерфейс позволяет легко находить нужную информацию, а новая навигация делает работу с календарем еще быстрее.

Проверка контрагентов

Сейчас мы работаем над сервисом Проверка контрагентов. Он еще не завершен, но уже доступен как бесплатный инструмент с актуальными данными. Сам курирую его работу. Буду рад любым найденым багам.

Быстрый доступ к инструментам

Теперь можно переключаться междуи иструментами и лентой мнений! Мы добавили вкладку «Инструменты» в правую панель сайта, а ваш последний выбор сохраняется автоматически.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

6 389 подписчиков 8 296 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Andrey

    в мире даже аналогов нет😁

    FASB - не очень понятны самим американцам, а все доп.материалы или консультации платные.

    мсфо - только у аудита, но очень слабенький, только общий скелет, без "мяса"))))