Светлана Беляева в проекте «Тот еще разговор». Какие вопросы?

15 апреля в 10:00 я еду в Москву, чтобы записать новый выпуск проекта «Тот еще разговор». Моей героиней станет Светлана Беляева — СЕО учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах».

В этот раз разговор будет особенным — вместо Михаила Лапушинского ко мне присоединится Юрий Мео, предприниматель и бизнес-трекер с 20-летним опытом в бизнесе и управлении. В прошлом — CCO группы «Астрал», одного из ТОП-3 разработчиков ПО ЭДО в B2B-сегменте. У него уже готов список острых и прямых вопросов.

Юрий уже был героем «Тот еще разговор» — его интервью можно посмотреть вот здесь.

Наша гостья — Светлана Беляева, СЕО учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах».

Светлана — практик с 20-летним стажем. В её биографии — обучение в Harvard Business School, работа в Deloitte & Touche, вела проекты по вопросам налогообложения для Роснефть, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Дж.П. Морган Банк и других компаний.

А еще Светлана — аккредитованный преподаватель ИПБР и ФПНК, читающая курсы по налогообложению в ведущих учебных центрах. Ее лекции не просто теория, а живая практика.

Если вы бывали на конференциях Клерка, то наверняка запомнили её выступления.

Центр «Разобраться в налогах» — это:

– лицензированное обучение (№ Л035-01298-77/00579002)

– 70+ мероприятий в год с индивидуальными разборами

– 30 000 участников

– 8 000 платных выпускников

– выручка 74 млн рублей за 2024 год (ООО «БЛТ ПАРТНЕРС»)

У Светланы есть собственный YouTube-канал @TaxRisk, где она делится практическими кейсами и разбором налоговых рисков. И да — она уже брала у меня интервью, если хотите посмотреть, вот ссылка:

🎥 Посмотреть выпуск

💬 Какой вопрос вы бы задали Светлане Беляевой?

Напишите его в комментариях к этому посту или в блоге на Клерке — мы с Юрием обязательно зададим самые интересные:

👉 Блог Центра «Разобраться в налогах» на Клерке

🌐 Сайт компании

Не пропустите — это будет тот еще разговор.