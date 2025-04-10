Светлана Беляева в проекте «Тот еще разговор». Какие вопросы?

В этот раз разговор будет особенным — вместо Михаила Лапушинского ко мне присоединится Юрий Мео, предприниматель и бизнес-трекер с 20-летним опытом в бизнесе и управлении. В прошлом — CCO группы «Астрал», одного из ТОП-3 разработчиков ПО ЭДО в B2B-сегменте. У него уже готов список острых и прямых вопросов.
Наша гостья — Светлана Беляева, СЕО учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах».
Светлана — практик с 20-летним стажем. В её биографии — обучение в Harvard Business School, работа в Deloitte & Touche, вела проекты по вопросам налогообложения для Роснефть, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Дж.П. Морган Банк и других компаний.
А еще Светлана — аккредитованный преподаватель ИПБР и ФПНК, читающая курсы по налогообложению в ведущих учебных центрах. Ее лекции не просто теория, а живая практика.
Центр «Разобраться в налогах» — это:
– лицензированное обучение (№ Л035-01298-77/00579002)
– 70+ мероприятий в год с индивидуальными разборами
– 30 000 участников
– 8 000 платных выпускников
– выручка 74 млн рублей за 2024 год (ООО «БЛТ ПАРТНЕРС»)
У Светланы есть собственный YouTube-канал @TaxRisk, где она делится практическими кейсами и разбором налоговых рисков. И да — она уже брала у меня интервью, если хотите посмотреть, вот ссылка:
🎥 Посмотреть выпуск
💬 Какой вопрос вы бы задали Светлане Беляевой?
Напишите его в комментариях к этому посту или в блоге на Клерке — мы с Юрием обязательно зададим самые интересные:
👉 Блог Центра «Разобраться в налогах» на Клерке
🌐 Сайт компании
Не пропустите — это будет тот еще разговор.
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