Создатель «Бухсофта» теперь делает электроснегоходы. Что случилось с Алексеем Коршуновым

Алексей Коршунов, ранее известный как создатель одной из самых известных бухгалтерских программ — «Бухсофт», и участник сделки с «Актион-МЦФЭР», сегодня занимается совершенно новым бизнесом — производством и продажей электротранспорта.

Мы с Алексеем знакомы давно. Вот несколько интервью, которые мы делали с ним раньше на «Клерке»:

Сейчас, спустя годы, мы говорим совсем в другом контексте — о мото- и электротранспорте.

Вопрос:

Алексей, спасибо, что согласился на интервью. Мы с тобой последний раз разговаривали в 2015 году — тогда ты был у руля «Бухсофта». А уже в 2017-м мы обсуждали сделку с «Актионом». Прошло почти десять лет. Хочется вспомнить всё. Но я слежу за тобой и знаю, что у тебя теперь совершенно другой бизнес. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? С чего всё началось?

Алексей Коршунов:

Привет, Борис!

Сейчас у меня два магазина, которые занимаются мотоэлектротранспортом, и две производственные компании. Магазины продают электромотоциклы, квадроциклы, зимний электромототранспорт (снегоходы, сноубайки, сноуборды) и водный электротранспорт — водный электрокартинг и электрогидроциклы.

Магазины предлагают как китайскую продукцию, так и то, что мы производим сами.

Одна производственная компания делает электрогрузовики и мощные гольфкары — она находится в Крыму. Другая занимается производством электроснегоходов и электроквадроциклов — в Подмосковье. Весь транспорт, который мы выпускаем, — из премиального сегмента. Это и есть главное отличие от китайского серийного ассортимента — мы делаем качественно, дорого, нестандартно.

А начиналось всё с того, что я принял решение выйти из состава акционеров «Актиона». Надо было решать, что делать дальше. Я занялся тем, что мне самому интересно — электротранспорт. Прокатился на Tesla, купил электровелосипед — и понял, что за этой темой будущее. Выбрал нишу и начал работать.

📌 Контекст:

Это не стенограмма интервью и не расшифровка Zoom-звонка. Это фрагмент живого диалога, который проходит в Telegram. Мы запустили новый формат интервью — «Тот еще разговор» онлайн. Без монтажа и сценариев, прямо в чате. Вот его адрес: https://t.me/buhsoftown

Первым гостем стал Алексей Коршунов. В течение нескольких дней он отвечает на вопросы редакции, Бориса Мальцева и пользователей «Клерка».

Вы можете не только читать интервью, но и задать свой вопрос прямо в комментариях. Эксперт ответит публично — без редактуры, добавит ссылки, документы и всё, что может быть полезно.

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