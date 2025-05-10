Создатель «Бухсофта» теперь делает электроснегоходы. Что случилось с Алексеем Коршуновым

Мы с Алексеем знакомы давно. Вот несколько интервью, которые мы делали с ним раньше на «Клерке»:
2006 год — Бухгалтерский софт точка ру
2015 год — Большое интервью: Почему создатель программы «БухСофт» разочарован в онлайн-бухгалтерии
2017 год — Про объединение с «Актионом» и будущее 1С
Сейчас, спустя годы, мы говорим совсем в другом контексте — о мото- и электротранспорте.
Вопрос:
Алексей, спасибо, что согласился на интервью. Мы с тобой последний раз разговаривали в 2015 году — тогда ты был у руля «Бухсофта». А уже в 2017-м мы обсуждали сделку с «Актионом». Прошло почти десять лет. Хочется вспомнить всё.
Но я слежу за тобой и знаю, что у тебя теперь совершенно другой бизнес. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? С чего всё началось?
Алексей Коршунов:
Привет, Борис!
Сейчас у меня два магазина, которые занимаются мотоэлектротранспортом, и две производственные компании. Магазины продают электромотоциклы, квадроциклы, зимний электромототранспорт (снегоходы, сноубайки, сноуборды) и водный электротранспорт — водный электрокартинг и электрогидроциклы.
Магазины предлагают как китайскую продукцию, так и то, что мы производим сами.
Одна производственная компания делает электрогрузовики и мощные гольфкары — она находится в Крыму. Другая занимается производством электроснегоходов и электроквадроциклов — в Подмосковье. Весь транспорт, который мы выпускаем, — из премиального сегмента. Это и есть главное отличие от китайского серийного ассортимента — мы делаем качественно, дорого, нестандартно.
А начиналось всё с того, что я принял решение выйти из состава акционеров «Актиона». Надо было решать, что делать дальше. Я занялся тем, что мне самому интересно — электротранспорт. Прокатился на Tesla, купил электровелосипед — и понял, что за этой темой будущее. Выбрал нишу и начал работать.
📌 Контекст:
Это не стенограмма интервью и не расшифровка Zoom-звонка. Это фрагмент живого диалога, который проходит в Telegram. Мы запустили новый формат интервью — «Тот еще разговор» онлайн. Без монтажа и сценариев, прямо в чате. Вот его адрес: https://t.me/buhsoftown
Первым гостем стал Алексей Коршунов. В течение нескольких дней он отвечает на вопросы редакции, Бориса Мальцева и пользователей «Клерка».
Вы можете не только читать интервью, но и задать свой вопрос прямо в комментариях. Эксперт ответит публично — без редактуры, добавит ссылки, документы и всё, что может быть полезно.
📲 Все вопросы и ответы — читайте в интервью: https://t.me/buhsoftown
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