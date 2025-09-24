ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Борис Мальцев

Как подготовиться к НДС 22% с 2026 года. Трансляция вебинара прям на Клерке

Бесплатный «Экстренный вебинар. НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года» состоится сегодня в 15:00 мск. Смотри прямо сейчас!! Без регистрации и СМС

В вебинаре практический план действий для бухгалтера прямо сейчас:

  • Работа с договорами: как быть с долгосрочными и «переходящими» контрактами, которые будут действовать после 2026 года? Менять ли цены и условия?

  • НДС-документы: на что обратить особое внимание в счетах-фактурах при новых ставках.

  • Формирование налогооблагаемой базы: как правильно применять разные ставки и избежать ошибок.

  • Особенности для «упрощенщиков»: еще раз подробно разберем, как теперь работать с НДС плательщикам на УСН, которые превысят новый лимит.

Вас ждет встреча с 5 спикерами:

  • Елена Балаклицкая — главный бухгалтер со стажем работы более 20 лет, специалист по составлению смет и работе с госзакупками. Главный редактор «Клерка».

  • Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

  • Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

  • Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

  • Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи.

Дата публикации: 24.09.2025, 14:45

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 369 подписчиков8 347 постов

