Как подготовиться к НДС 22% с 2026 года. Трансляция вебинара прям на Клерке

В вебинаре практический план действий для бухгалтера прямо сейчас:

Работа с договорами: как быть с долгосрочными и «переходящими» контрактами, которые будут действовать после 2026 года? Менять ли цены и условия?

НДС-документы: на что обратить особое внимание в счетах-фактурах при новых ставках.

Формирование налогооблагаемой базы: как правильно применять разные ставки и избежать ошибок.