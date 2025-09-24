Как подготовиться к НДС 22% с 2026 года. Трансляция вебинара прям на Клерке
В вебинаре практический план действий для бухгалтера прямо сейчас:
Работа с договорами: как быть с долгосрочными и «переходящими» контрактами, которые будут действовать после 2026 года? Менять ли цены и условия?
НДС-документы: на что обратить особое внимание в счетах-фактурах при новых ставках.
Формирование налогооблагаемой базы: как правильно применять разные ставки и избежать ошибок.
Особенности для «упрощенщиков»: еще раз подробно разберем, как теперь работать с НДС плательщикам на УСН, которые превысят новый лимит.
Вас ждет встреча с 5 спикерами:
Елена Балаклицкая — главный бухгалтер со стажем работы более 20 лет, специалист по составлению смет и работе с госзакупками. Главный редактор «Клерка».
Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии28
Всем смотреть! ))
Началось!!! )
Только не подслушивайте, мы только настраиваемся )