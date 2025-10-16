Что такое пени

Есть налоги. Их нужно платить в срок. Если срок пропущен, то появляется недоимка, а вместе с ней и пени. Недоимка - это сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством срок. Именно на эту сумму начисляются пени.

Пеня - это не сам налог и не штраф. Это проценты, которые начисляет государство за каждый день просрочки: как если бы вы временно взяли в долг у бюджета. Государство на эти деньги уже рассчитывало, поэтому считает, что вы пользовались ими вместо него.

К примеру, вы подали налоговую декларацию по НДФЛ за 2024 год. Заплатить НДФЛ нужно было до 15 июля 2025 года. Если перечислить его только 16 октября, то просрочка составит 93 дня, и за этот период начислят пени.

Для физических лиц пени рассчитываются так: пени = сумма недоимки × (ключевая ставка центрального банка / 300) × количество дней просрочки

Пример расчета пеней

НДФЛ: 100 тысяч рублей.

Срок уплаты: 15 июля 2025 года.

Фактическая уплата: 16 октября 2025 года, то есть 93 дня просрочки.

Ключевая ставка центрального банка в этот период:

— С 15 по 25 июля 20 процентов.

— С 26 июля по 12 сентября 18 процентов.

— С 13 сентября по 16 октября 17 процентов.

Расчет:

16–25 июля: 10 дней × (20 процентов/300) × 100 тысяч рублей = 667 рублей

26 июля – 12 сентября: 49 дней × (18 процентов/300) × 100 тысяч рублей = 2 940 рублей

13 сентября – 16 октября: 34 дня × (17 процентов/300) × 100 тысяч рублей = 1 927 рублей

Итого пени около 5 534 рублей. То есть если налог в размере 100 тысяч рублей не платить 3 месяца, то пени составят примерно 5,5 процентов от суммы долга.

Ключевую ставку можно посмотреть тут

С 2023 года пени считаются не по каждому налогу отдельно, а по единому налоговому счету (ЕНС) - на общую сумму задолженности перед бюджетом. Если на ЕНС есть положительное сальдо, которое перекрывает долг, пени не начисляются.