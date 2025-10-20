ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Борис Мальцев

На «Клерке» — 4 новых тренажёра и единая Таблица лидеров

Играете — растёт счёт. Важно только одно: сколько правильных ответов вы дали. Общий рейтинг — это сумма ваших правильных ответов во всех тренажёрах. Кто больше решает — тот выше в таблице. Всё просто, как 1С после кофе.

Я на 6 месте в таблице лидеров! Потому что я делал эти тренажеры всех выходные)

Что запустили

  1. Тренажёр по Плану счетов — 60 секунд, выбираем правильные счета.
    https://www.klerk.ru/game/schetbuhuchet/

  2. Тренажёр по проводкам — 90 секунд, составляем максимум верных проводок.
    https://www.klerk.ru/game/provodki/

  3. Возврат денег из кассы — проверка оформления и действий.
    https://www.klerk.ru/game/cashrefund/

  4. Расчёт заработной платы — зарплата, НДФЛ, отпускные.
    https://www.klerk.ru/game/zarplata/

Как считается рейтинг

  • Очки = правильные ответы в каждой игре.

  • Общий счёт = сумма очков по всем четырём тренажёрам.

  • Таблица лидеров обновляется автоматически при появлении нового результата.

  • Время и число попыток не влияют — только точность.

👉 Смотрите и штурмуйте топ: Таблица лидеровhttps://www.klerk.ru/game/leaderboard/

Подсказка для карьерного роста: попадание в топ-3 повышает самооценку и переговорную позицию с директором. Проверено Клерком 😎

Дата публикации: 20.10.2025, 15:45

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 373 подписчика8 354 поста

Комментарии

1
