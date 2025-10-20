На «Клерке» — 4 новых тренажёра и единая Таблица лидеров

Играете — растёт счёт. Важно только одно: сколько правильных ответов вы дали. Общий рейтинг — это сумма ваших правильных ответов во всех тренажёрах. Кто больше решает — тот выше в таблице. Всё просто, как 1С после кофе.

Я на 6 месте в таблице лидеров! Потому что я делал эти тренажеры всех выходные)

Что запустили

Тренажёр по Плану счетов — 60 секунд, выбираем правильные счета.

https://www.klerk.ru/game/schetbuhuchet/ Тренажёр по проводкам — 90 секунд, составляем максимум верных проводок.

https://www.klerk.ru/game/provodki/ Возврат денег из кассы — проверка оформления и действий.

https://www.klerk.ru/game/cashrefund/ Расчёт заработной платы — зарплата, НДФЛ, отпускные.

https://www.klerk.ru/game/zarplata/

Как считается рейтинг

Очки = правильные ответы в каждой игре.

Общий счёт = сумма очков по всем четырём тренажёрам.

Таблица лидеров обновляется автоматически при появлении нового результата.

Время и число попыток не влияют — только точность.

👉 Смотрите и штурмуйте топ: Таблица лидеров — https://www.klerk.ru/game/leaderboard/

Подсказка для карьерного роста: попадание в топ-3 повышает самооценку и переговорную позицию с директором. Проверено Клерком 😎