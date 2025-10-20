На «Клерке» — 4 новых тренажёра и единая Таблица лидеров
Я на 6 месте в таблице лидеров! Потому что я делал эти тренажеры всех выходные)
Что запустили
Тренажёр по Плану счетов — 60 секунд, выбираем правильные счета.
https://www.klerk.ru/game/schetbuhuchet/
Тренажёр по проводкам — 90 секунд, составляем максимум верных проводок.
https://www.klerk.ru/game/provodki/
Возврат денег из кассы — проверка оформления и действий.
https://www.klerk.ru/game/cashrefund/
Расчёт заработной платы — зарплата, НДФЛ, отпускные.
https://www.klerk.ru/game/zarplata/
Как считается рейтинг
Очки = правильные ответы в каждой игре.
Общий счёт = сумма очков по всем четырём тренажёрам.
Таблица лидеров обновляется автоматически при появлении нового результата.
Время и число попыток не влияют — только точность.
👉 Смотрите и штурмуйте топ: Таблица лидеров — https://www.klerk.ru/game/leaderboard/
Подсказка для карьерного роста: попадание в топ-3 повышает самооценку и переговорную позицию с директором. Проверено Клерком 😎
Очень прикольно следить за Таблицей лидеров: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/ )))