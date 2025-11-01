Новый сезон в игре «План счетов» на Клерке! В первом чемпион набрал 35 баллов

История, чтобы не забыть

Игру начал делать Олег Мальцев (известный блогер), экспериментируя с вайбкодингом. Сначала всё было просто: виселица, потом стало усложняться: судоку, тетрис. Потом Олег отказался делать таблицу лидеров к каждому тренажеру на Клерке, типа: «Сделай сам» И я полез рабираться с вайбкодингом. Так началось развитие экосистемы тренажёров Клерка — с собственным API, которое сохраняет результаты, считает баллы и формирует общую таблицу лидеров. Теперь можно видеть не только свой результат, но и достижения других игроков — кто быстрее, точнее и знает План счетов лучше всех. Мы сделали простую механику: каждый правильный ответ — один балл, плюс время прохождения. Игра «План счетов» стала удобнее — вместо таймера теперь секундомер, и можно спокойно пройти все 62 синтетических счёта, не теряя азарт. За две недели бессонных ночей вокруг этой идеи вырос целый раздел с пятнадцатью интерактивными тренажёрами разной сложности. Затем мы начали встраивать тренажёры прямо в курсы, чтобы обучение стало живым и практичным. И в команду вайбкодеров пришла Светлана Пастух (известный блогер), теперь она отвечает за интеграцию в курсы Клерка интерактивных тренажеров. Вот например первый полностью интерактивный курс: Бухгалтер с нуля. Так появился отдел вайбкодеров — команда, которая превращает бухгалтерию в увлекательную экосистему игр, рейтингов и настоящего соревновательного духа. А на Хедхатере появилась первая в мире вакансия вайбкодера (вот она).