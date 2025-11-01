ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Тесты для бухгалтеров

Новый сезон в игре «План счетов» на Клерке! В первом чемпион набрал 35 баллов

На Клерке вышел обновлённый интерактивный тренажёр, где бухгалтеры соревнуются в знании Плана счетов и скорости реакции. Теперь вместо таймера — секундомер, 62 счёта, честная система подсчёта баллов и таблица лидеров, где видно, кто в профессии действительно на коне.

Что случилось

Мы открыли второй сезон тренажёра по бухгалтерскому учету. Первый сезон завершен «План счетов»— и вот имена трёх чемпионов:

Вот скриншот из первого сезона игры.

image.png

Наши чемпион внесёны в книгу легенд «Клерка», а старые данные прохождения тренажера удалены. Каждому чемпиону мы выдали специальную награду в профиль Клерка:

image.png

Что это за игра

  • Игроку показывают название счёта из плана счётов бухгалтерского учёта.

  • Задача — как можно быстрее выбрать правильный номер счёта.

  • Чем больше правильных ответов и выше точность — тем лучше результат.

💡 Что нового?

Мы полностью переработали механику игры! Если раньше нужно было спешить и выжимать максимум из минуты, то теперь спешить не обязательно — главное точность. Кроме того, мы сделали паузу.

  • Таймер мы убрали.

  • Теперь работает секундомер: счёт идёт на время, пока вы отгадываете все счета.

  • В Плане счетов 62 синтетических счёта — значит, можно набрать максимум 62 очка.

🏆 Как стать чемпионом второго сезона

Угадайте все 62 счета быстрее других — и именно вы станете самым главным бухгалтером страны! Как только появятся три победителя, мы подведём итоги, вручим награды и откроем третий сезон.

📊 Игра уже доступна — заходите, тренируйтесь и покажите, кто здесь знает План счетов наизусть!

История, чтобы не забыть

Игру начал делать Олег Мальцев (известный блогер), экспериментируя с вайбкодингом. Сначала всё было просто: виселица, потом стало усложняться: судоку, тетрис. Потом Олег отказался делать таблицу лидеров к каждому тренажеру на Клерке, типа: «Сделай сам» И я полез рабираться с вайбкодингом. Так началось развитие экосистемы тренажёров Клерка — с собственным API, которое сохраняет результаты, считает баллы и формирует общую таблицу лидеров. Теперь можно видеть не только свой результат, но и достижения других игроков — кто быстрее, точнее и знает План счетов лучше всех. Мы сделали простую механику: каждый правильный ответ — один балл, плюс время прохождения. Игра «План счетов» стала удобнее — вместо таймера теперь секундомер, и можно спокойно пройти все 62 синтетических счёта, не теряя азарт. За две недели бессонных ночей вокруг этой идеи вырос целый раздел с пятнадцатью интерактивными тренажёрами разной сложности. Затем мы начали встраивать тренажёры прямо в курсы, чтобы обучение стало живым и практичным. И в команду вайбкодеров пришла Светлана Пастух (известный блогер), теперь она отвечает за интеграцию в курсы Клерка интерактивных тренажеров. Вот например первый полностью интерактивный курс: Бухгалтер с нуля. Так появился отдел вайбкодеров — команда, которая превращает бухгалтерию в увлекательную экосистему игр, рейтингов и настоящего соревновательного духа. А на Хедхатере появилась первая в мире вакансия вайбкодера (вот она).

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 373 подписчика8 356 постов

