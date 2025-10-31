Курс «Бухгалтер с нуля» теперь полностью интерактивный 🎮

На «Клерке» обновился курс «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» — теперь все письменные работы переведены в интерактивные тренажеры.

На «Клерке» обновился курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — теперь все письменные работы переведены в интерактивные тренажеры.

📘 Раньше нужно было заполнять задания вручную и отправлять их кураторам. Теперь все проще и интереснее — решаете задачи прямо на сайте, система сама проверяет ответы, подсвечивает ошибки и считает баллы.

💡 Каждый тренажер доступен в двух режимах:

Обучение — можно тренироваться без ограничений.

Экзамен — результат идет в Таблицу лидеров и общую статистику Школы Клерка.

🆓 Пройти тренажеры можно даже бесплатно — достаточно открыть раздел «Игры и тренажёры».

👉 Начните с последнего тренажера из курса — «Проводки по капитальным вложениям» и попробуйте себя в деле!

А вообще, всему этому мы обязаны новой команде вайбкодеров — именно они теперь вшивают ИИ во все, что движется. Уже внедрили в консультации, теперь добрались для курсов. Так что учиться на «Клерке» стало не только удобно, но и весело.

«Клерк» теперь тратит на ИИ по 100 долларов в день — и, кажется, это самые продуктивные сто баксов в бухгалтерии. Кстати, познакомиться с нашим искусственным интеллектом можно на ai.klerk.ru.