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Борис Мальцев
Интервью
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Взял интервью у гендира ООО ЛГБТ: Выручка всей компании 75 млн.

Полное название компании — «Льём грязь без тормозов». Это настоящее московское рекламное агентство, а не моя попытка резко расширить тематику блога. Не смешно, да?

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Взял интервью у гендира ООО ЛГБТ: Выручка всей компании 75 млн.

Сегодня записал интервью с генеральным директором ООО «ЛГБТ». Да, вы всё правильно прочитали.

Его владелец Михаил Фадеев — ветеран российского маркетинга. Обсудили, куда исчезает прибыль при выручке почти 75 млн рублей, зачем он вложил 12 млн в собственную известность и что ему дали Гоблин и Лебедев.

Генеральный директор ООО “ЛГБТ” Михаил Фадеев.
Генеральный директор ООО “ЛГБТ” Михаил Фадеев.

Как появился «Торшинский Трест», почему партнёрство с Еленой Торшиной закончилось публичной войной и кто в итоге получил клиентов, известность и деньги.

Вот небольшой фрагмент интервью у меня в телеграм-канале: https://telegram.me/totklerk/1561

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Можете сами пробить: ИНН ООО «ЛГБТ» — 7713489860. Карточка компании и финансовые показатели — в сервисе проверки контрагентов «Клерка».

Полное интервью скоро, ждите.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 331 подписчик8 414 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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