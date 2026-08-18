Полное название компании — «Льём грязь без тормозов». Это настоящее московское рекламное агентство, а не моя попытка резко расширить тематику блога. Не смешно, да?

Сегодня записал интервью с генеральным директором ООО «ЛГБТ». Да, вы всё правильно прочитали.

Его владелец Михаил Фадеев — ветеран российского маркетинга. Обсудили, куда исчезает прибыль при выручке почти 75 млн рублей, зачем он вложил 12 млн в собственную известность и что ему дали Гоблин и Лебедев.

Генеральный директор ООО “ЛГБТ” Михаил Фадеев.

Как появился «Торшинский Трест», почему партнёрство с Еленой Торшиной закончилось публичной войной и кто в итоге получил клиентов, известность и деньги.

Вот небольшой фрагмент интервью у меня в телеграм-канале: https://telegram.me/totklerk/1561

Можете сами пробить: ИНН ООО «ЛГБТ» — 7713489860. Карточка компании и финансовые показатели — в сервисе проверки контрагентов «Клерка».

Полное интервью скоро, ждите.