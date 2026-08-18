Взял интервью у гендира ООО ЛГБТ: Выручка всей компании 75 млн.
Полное название компании — «Льём грязь без тормозов». Это настоящее московское рекламное агентство, а не моя попытка резко расширить тематику блога. Не смешно, да?
Сегодня записал интервью с генеральным директором ООО «ЛГБТ». Да, вы всё правильно прочитали.
Его владелец Михаил Фадеев — ветеран российского маркетинга. Обсудили, куда исчезает прибыль при выручке почти 75 млн рублей, зачем он вложил 12 млн в собственную известность и что ему дали Гоблин и Лебедев.
Как появился «Торшинский Трест», почему партнёрство с Еленой Торшиной закончилось публичной войной и кто в итоге получил клиентов, известность и деньги.
Вот небольшой фрагмент интервью у меня в телеграм-канале: https://telegram.me/totklerk/1561
Можете сами пробить: ИНН ООО «ЛГБТ» — 7713489860. Карточка компании и финансовые показатели — в сервисе проверки контрагентов «Клерка».
Полное интервью скоро, ждите.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
«Не смешно, да?»
Ну такое 😏Но маркетинг-надо глянуть📺🍿