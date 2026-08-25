Мошенники знают, когда я уезжаю

Стоит мне отправиться в путешествие — и в Telegram появляется очередной незнакомец, который пытается зацепить меня за эмоции и развести на деньги. Совпадение? Не думаю.

Мой номер телефона, наверное, попал в какую-то базу мошенников. Периодически они стучатся в телегу и пытаются эмоционально зацепить меня и развести на деньги. На звонки с неизвестных номеров я, кстати, вообще не отвечаю.

Я стараюсь описывать каждый такой эпизод. Читайте тут:

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании www.klerk.ru

И вот второй эпизод:

Дропы, фейки и срочные реквизиты: я между том-ямом и паникой Сегодня я летел из России в Таиланд через Абу-Даби. Ещё толком не отойдя от джетлага, увидел в Телеграме сообщение от «Карины, CEO Клерка» с просьбой срочно помочь найти реквизиты. Но быстро понял, что это подмена аккаунта и обычная схема мошенников. А про мошенников нужно рассказывать. www.klerk.ru

Интересно, что мошенники выходят на связь именно тогда, когда я путешествую. Думаю, отслеживают меня по соцсетям.

Вот новый эпизод.

Вот такая фотка была на профиле.

В итоге переписка затухла. Фото в профиле убрали. Имя и Фамилию заменили Багудина Елена на Чудакова Анна. Ник тоже заменили.

Будьте внимательны