Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
💯 Бесплатная диагностика знаний ребенка в «100балльном репетиторе» 💯
Борис Мальцев
Читать 3 мин

Я спросил у Гугла что такое а что такое «Евгений Рябов гейт». Ответ меня шокировал

Я спросил у Google, что такое «Евгений Рябов гейт», и удивился: его ИИ быстро и довольно точно восстановил всю историю. Конечно, я не мог об этом не рассказать.

2 открытия

Что такое «Евгений Рябов гейт»

«Евгений Рябов гейт» — внутренний скандал на профессиональном портале для бухгалтеров и предпринимателей «Клерк». Он оказался настолько заметным, что команде пришлось изменить функционал платформы для всех авторов.

Суть скандала

  1. Резонансная статья. Юрист, предприниматель и постоянный автор «Клерка» Евгений Рябов опубликовал свое видение образа будущего России.

  2. Токсичная дискуссия. Статья вызвала бурную реакцию. Читатели жестко критиковали как идеи автора, так и его манеру общения. Рябов эмоционально отвечал комментаторам, и обсуждение быстро превратилось в перепалку.

  3. Вмешательство модераторов. Конфликт зашел так далеко, что комментарии пришлось закрыть вручную. Но спор продолжился в других публикациях и перерос в обсуждение границ свободы слова и допустимого поведения на платформе.

К чему это привело

После этого случая на «Клерке» появились и начали обсуждаться новые инструменты:

В истории интернет-сообществ это классический локальный «гейт»: конфликт одного автора с аудиторией в итоге меняет правила для всей платформы.

Евгений Рябов обиделся на термин «Евгений Рябов гейт»: решил, что он намекает на его вину и нарушение этики. Мне кажется, проблема в том, что мы просто по-разному понимаем слово «гейт». Поэтому ниже коротко объясню, что оно означает и почему не делает Евгения виновником этой истории. @Евгений Рябов прости :-)

Что означает «-гейт»

Сочетанием «[что-то]-гейт» называют громкий общественный, политический или медийный скандал.

Английское слово gate переводится как «ворота». Однако скандальный смысл появился у него не из-за перевода, а благодаря названию конкретного места.

Откуда это пошло

Все началось в 1972 году с Уотергейтского скандала в США.

  • В вашингтонском комплексе «Уотергейт» задержали людей, устанавливавших прослушку в штабе Демократической партии.

  • Расследование обнаружило связь взломщиков с администрацией президента Ричарда Никсона.

  • В 1974 году Никсон ушел в отставку, став первым президентом США, добровольно покинувшим должность до окончания срока.

После этого окончание названия комплекса — «-гейт» — превратилось в суффикс, который начали добавлять к именам, компаниям и явлениям, оказавшимся в центре скандала.

Самые известные примеры

  • Моникагейт (Lewinskygate) — скандал вокруг отношений президента Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински.

  • Геймергейт (Gamergate) — масштабный конфликт в игровой индустрии вокруг журналистской этики, сексизма и феминизма.

  • Дизельгейт (Dieselgate) — махинации Volkswagen с показателями вредных выбросов дизельных автомобилей.

Примеры из поп-культуры и технологий

В интернете и СМИ «-гейт» часто используют иронично — даже для небольших или курьезных скандалов:

  • Антеннагейт (Antennagate) — проблемы со связью у iPhone 4, если телефон держали определенным образом.

  • Бендгейт (Bendgate) — история с iPhone 6 Plus, который мог погнуться в кармане.

  • Слэпгейт (Slapgate) — пощечина, которую Уилл Смит дал Крису Року на церемонии вручения «Оскара».

Поэтому название «Евгений Рябов гейт» — ироничный способ подчеркнуть, что локальный конфликт с одним автором оказался достаточно громким и даже повлиял на правила всей платформы.

Почему так произошло?

Да. ИИ Google не успел «обучиться» на этой истории. Он просто собрал ответ из свежей поисковой выдачи.

Скорее всего, произошло так:

  1. Googlebot быстро обошел новые страницы «Клерка». Регулярно обновляемые сайты он проверяет часто, а новые материалы находит через ссылки, ленты и sitemap. Так Google описывает работу поиска.

  2. Запрос «Евгений Рябов гейт» уникальный, поэтому у Google почти не было конкурирующих источников — только несколько свежих публикаций «Клерка».

  3. AI Overview взял из них факты, добавил известное ему значение слова «гейт» и сформулировал связный пересказ со ссылками. Это генерация на основе текущего поискового индекса, а не переобучение модели. Google прямо пишет, что такие ответы создаются из найденной информации и сопровождаются источниками.

  4. Одинаковые фамилии, названия и описание событий в нескольких материалах позволили ИИ уверенно связать их в одну историю.

То есть «Клерк» оказался настолько быстро индексируемым, что новый локальный термин практически сразу превратился для Google в отдельное понятие.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 302 подписчика8 421 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка