Что означает «-гейт»

Английское слово gate переводится как «ворота». Однако скандальный смысл появился у него не из-за перевода, а благодаря названию конкретного места.

Откуда это пошло

После этого окончание названия комплекса — «-гейт» — превратилось в суффикс, который начали добавлять к именам, компаниям и явлениям, оказавшимся в центре скандала.

В 1974 году Никсон ушел в отставку, став первым президентом США, добровольно покинувшим должность до окончания срока.

В вашингтонском комплексе «Уотергейт» задержали людей, устанавливавших прослушку в штабе Демократической партии.

Все началось в 1972 году с Уотергейтского скандала в США.

Самые известные примеры

Геймергейт (Gamergate) — масштабный конфликт в игровой индустрии вокруг журналистской этики, сексизма и феминизма.

Моникагейт (Lewinskygate) — скандал вокруг отношений президента Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински.

Примеры из поп-культуры и технологий

В интернете и СМИ «-гейт» часто используют иронично — даже для небольших или курьезных скандалов:

Антеннагейт (Antennagate) — проблемы со связью у iPhone 4, если телефон держали определенным образом.

Бендгейт (Bendgate) — история с iPhone 6 Plus, который мог погнуться в кармане.

Слэпгейт (Slapgate) — пощечина, которую Уилл Смит дал Крису Року на церемонии вручения «Оскара».

Поэтому название «Евгений Рябов гейт» — ироничный способ подчеркнуть, что локальный конфликт с одним автором оказался достаточно громким и даже повлиял на правила всей платформы.