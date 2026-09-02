Голосование: нужен ли дизлайк на Клерке?
Хотим чтобы у пользователей была возможно выразить свое мнение к материалам на портале не только в комментариях, но и в реакциях под публикациями. Поэтому на «Клерке» помимо «сердечка» могут добавить и «дизлайк». Этот опция появится благодаря эффекту «Евгений Рябов гейт». Нужен ли дизлайк на «Клерке» — покажет голосование. Приходите и голосуйте!
Основатель «Клерка» — Борис Мальцев — сегодня объявил важное изменение: авторы Трибуны теперь могут отключать комментарии под своими статьями. Новая функция появилась после поста одного из наших постоянных авторов — Евгения Рябова, который опубликовал образ будущего России. Публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях, а также негатив как со стороны пользователей, так и со стороны автора. Эффект, вызванный статьей в «Клерке», назвали «Евгений Рябов гейт».
Теперь каждый автор может полностью отключить обсуждение под любым своим материалом. Эта возможность будет полезна в следующих ситуациях:
дискуссия ушла далеко от темы и потеряла конструктив;
обсуждение в комментариях переросло в перепалку;
автор написал информационный материал и просто не хочет участвовать в обсуждениях.
В комментариях у Бориса Мальцева пользователи для соблюдения баланса на сайте предложили добавить возможность ставить дизлайк.
Эту функцию просят уже не первый год. И фаундер Клерка решил пойти навстречу юзерам.
Но прежде чем добавить реакцию, хотим узнать: действительно ли она нам нужна?
Нужен ли дизлайк на Клерке?
Если у вас свое мнение на этот счет, пишите в комментариях, обсудим!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии6
Наконец-то — авторы получили кнопку «тишина»: можно отключить комментарии и больше не читать, как тебя швыряют в сердцах; осталось добавить дизлайк — читатели нажмут, почувствуют моральное превосходство и все довольны, даже если смысла по-прежнему нет.
Коллеги, участвуйте в голосовании! Аргументируйте свою позицию в комментариях!
а кто такой всё-таки "гейт" ?