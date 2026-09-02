Голосование: нужен ли дизлайк на Клерке?

Хотим чтобы у пользователей была возможно выразить свое мнение к материалам на портале не только в комментариях, но и в реакциях под публикациями. Поэтому на «Клерке» помимо «сердечка» могут добавить и «дизлайк». Этот опция появится благодаря эффекту «Евгений Рябов гейт». Нужен ли дизлайк на «Клерке» — покажет голосование. Приходите и голосуйте!

Основатель «Клерка» — Борис Мальцев — сегодня объявил важное изменение: авторы Трибуны теперь могут отключать комментарии под своими статьями. Новая функция появилась после поста одного из наших постоянных авторов — Евгения Рябова, который опубликовал образ будущего России. Публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях, а также негатив как со стороны пользователей, так и со стороны автора. Эффект, вызванный статьей в «Клерке», назвали «Евгений Рябов гейт».

Теперь каждый автор может полностью отключить обсуждение под любым своим материалом. Эта возможность будет полезна в следующих ситуациях:

дискуссия ушла далеко от темы и потеряла конструктив;

обсуждение в комментариях переросло в перепалку;

автор написал информационный материал и просто не хочет участвовать в обсуждениях.

Отключение комментариев на Клерке

В комментариях у Бориса Мальцева пользователи для соблюдения баланса на сайте предложили добавить возможность ставить дизлайк.

Комментарий под статьей Бориса Мальцева

Эту функцию просят уже не первый год. И фаундер Клерка решил пойти навстречу юзерам.

Но прежде чем добавить реакцию, хотим узнать: действительно ли она нам нужна?

Нужен ли дизлайк на Клерке? Нужен! Не нужен! Проголосовали 7 человек

Если у вас свое мнение на этот счет, пишите в комментариях, обсудим!