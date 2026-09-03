«Клерк» выпускает целый журнал для бухгалтеров каждый день. Но его почти не видно

Проблема
Редакция «Клерка» ежедневно выпускает около 40 новостей и 12 статей. Это объем, который некоторые издания производят за месяц.
Но одновременно наши прекрасные авторы и компании публикуют еще примерно 100 материалов. В результате редакционный контент растворяется в общей ленте, и читателю не всегда понятно, что написал «Клерк», а что — пользователи.
С пользовательским контентом мы уже начали наводить порядок. Сделали отдельную главную Трибуны, где собраны публикации авторов, рейтинги, тренды, обсуждения и другая жизнь сообщества.
Цель
Теперь думаю сделать отдельную главную для редакции «Клерка».
Но это не должна быть страница, на которую мы просто вывалим 40 новостей и 12 статей. От количества контента бухгалтеру легче не станет.
Мне кажется, новая главная должна отвечать на четыре вопроса:
что сегодня произошло;
что это значит для бухгалтера;
что нужно сделать;
какой «Клерк» поможет решить задачу бухгалтера.
Главная страница должна блочной, а не лентой. Чтобы показать юзерам все сервисы для бухгалтеров.
На первом экране может появиться блок «Главное сегодня»: одна основная тема и несколько действительно важных материалов, выбранных редакцией.
Рядом — «День за пять минут»: короткое содержание всего важного, что произошло за день.
Дальше — отдельные блоки новостей и статей. Не бесконечная смешанная лента, а 8–10 последних новостей и 5–6 новых статей с возможностью открыть все остальное.
Обязательно нужен блок со сроками: что бухгалтеру необходимо сдать или заплатить сегодня и в ближайшие дни.
Там же хочется собрать основные сервисы «Клерка»:
Но «Клерк» — это не только редакция, авторы и сервисы. У нас огромное профессиональное сообщество: новый форум и продолжающий жить старый форум, где накоплены миллионы обсуждений и ответов бухгалтеров.
Помогите
В результате может получиться не просто главная редакции, а ежедневный рабочий стол бухгалтера: прочитал новости, понял последствия, обсудил их с коллегами и сразу решил рабочую задачу.
Но прежде чем отдавать это в разработку, хочу спросить вас.
Нужна ли вообще отдельная главная редакции? Что вы хотите видеть на ней в первую очередь? Какие сервисы должны быть всегда под рукой? Нужны ли там обсуждения с форумов? Что на нынешней главной помогает, а что только мешает?
Напишите в комментариях. Сейчас как раз тот случай, когда ваши ответы действительно могут определить, какой будет новая главная «Клерка».
Комментарии6
Сделайте главную как рабочий стол бухгалтера: одна «Главная», «День за пять минут» и блок сроков — чтобы не просматривать 152 бесполезных новости и не получать стресс не от налогов, а от ленты.
Сделайте кроссворды в статьях, хоть раз в неделю. Я бы с удовольствием разгадывал