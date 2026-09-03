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Борис Мальцев
Обзор сервисов для бухгалтеров
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«Клерк» выпускает целый журнал для бухгалтеров каждый день. Но его почти не видно

Редакция «Клерка» ежедневно выпускает около 40 новостей и 12 статей — фактически целый журнал за один день. Но среди сотни пользовательских публикаций этот контент легко теряется. Хочу собрать все, что делает редакция, на отдельной главной и прошу вас помочь решить, какой она должна быть.

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Проблема

Редакция «Клерка» ежедневно выпускает около 40 новостей и 12 статей. Это объем, который некоторые издания производят за месяц.

Но одновременно наши прекрасные авторы и компании публикуют еще примерно 100 материалов. В результате редакционный контент растворяется в общей ленте, и читателю не всегда понятно, что написал «Клерк», а что — пользователи.

С пользовательским контентом мы уже начали наводить порядок. Сделали отдельную главную Трибуны, где собраны публикации авторов, рейтинги, тренды, обсуждения и другая жизнь сообщества.

Цель

Теперь думаю сделать отдельную главную для редакции «Клерка».

Но это не должна быть страница, на которую мы просто вывалим 40 новостей и 12 статей. От количества контента бухгалтеру легче не станет.

Мне кажется, новая главная должна отвечать на четыре вопроса:

  • что сегодня произошло;

  • что это значит для бухгалтера;

  • что нужно сделать;

  • какой «Клерк» поможет решить задачу бухгалтера.

Главная страница должна блочной, а не лентой. Чтобы показать юзерам все сервисы для бухгалтеров.

На первом экране может появиться блок «Главное сегодня»: одна основная тема и несколько действительно важных материалов, выбранных редакцией.

Рядом — «День за пять минут»: короткое содержание всего важного, что произошло за день.

Дальше — отдельные блоки новостей и статей. Не бесконечная смешанная лента, а 8–10 последних новостей и 5–6 новых статей с возможностью открыть все остальное.

Обязательно нужен блок со сроками: что бухгалтеру необходимо сдать или заплатить сегодня и в ближайшие дни.

Там же хочется собрать основные сервисы «Клерка»:

Но «Клерк» — это не только редакция, авторы и сервисы. У нас огромное профессиональное сообщество: новый форум и продолжающий жить старый форум, где накоплены миллионы обсуждений и ответов бухгалтеров.

Помогите

В результате может получиться не просто главная редакции, а ежедневный рабочий стол бухгалтера: прочитал новости, понял последствия, обсудил их с коллегами и сразу решил рабочую задачу.

Но прежде чем отдавать это в разработку, хочу спросить вас.

Нужна ли вообще отдельная главная редакции? Что вы хотите видеть на ней в первую очередь? Какие сервисы должны быть всегда под рукой? Нужны ли там обсуждения с форумов? Что на нынешней главной помогает, а что только мешает?

Напишите в комментариях. Сейчас как раз тот случай, когда ваши ответы действительно могут определить, какой будет новая главная «Клерка».

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 296 подписчиков8 422 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
  • Татьяна Сорокина
    Генеральный директор

    Сделайте главную как рабочий стол бухгалтера: одна «Главная», «День за пять минут» и блок сроков — чтобы не просматривать 152 бесполезных новости и не получать стресс не от налогов, а от ленты.

  • 3
    3101111
    Специалист

    Сделайте кроссворды в статьях, хоть раз в неделю. Я бы с удовольствием разгадывал

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