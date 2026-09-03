«Клерк» выпускает целый журнал для бухгалтеров каждый день. Но его почти не видно

Цель

Теперь думаю сделать отдельную главную для редакции «Клерка».

Но это не должна быть страница, на которую мы просто вывалим 40 новостей и 12 статей. От количества контента бухгалтеру легче не станет.

Мне кажется, новая главная должна отвечать на четыре вопроса:

что сегодня произошло;

что это значит для бухгалтера;

что нужно сделать;

какой «Клерк» поможет решить задачу бухгалтера.

Главная страница должна блочной, а не лентой. Чтобы показать юзерам все сервисы для бухгалтеров.

На первом экране может появиться блок «Главное сегодня»: одна основная тема и несколько действительно важных материалов, выбранных редакцией.

Рядом — «День за пять минут»: короткое содержание всего важного, что произошло за день.

Дальше — отдельные блоки новостей и статей. Не бесконечная смешанная лента, а 8–10 последних новостей и 5–6 новых статей с возможностью открыть все остальное.

Обязательно нужен блок со сроками: что бухгалтеру необходимо сдать или заплатить сегодня и в ближайшие дни.

Там же хочется собрать основные сервисы «Клерка»:

Но «Клерк» — это не только редакция, авторы и сервисы. У нас огромное профессиональное сообщество: новый форум и продолжающий жить старый форум, где накоплены миллионы обсуждений и ответов бухгалтеров.