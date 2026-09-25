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Борис Мальцев
Обзоры для бухгалтера
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Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 24 сентября

В КУБе вчера обсуждали уточненные декларации, поддержку продавцов Wildberries, НДФЛ иностранцев и расчет командировочных.

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🔹 Уточнёнка и ЕНС. Может ли после подачи декларации на меньшую сумму налог временно задвоиться?

🔹 Wildberries и страховые взносы. У пострадавшего селлера появилось уведомление с кодом 0400500000.

🔹 НДФЛ иностранца на патенте. После подтверждения права на уменьшение налога сотруднику вернули удержанный НДФЛ.

🔹 Командировка и средний заработок. Проверили расчёт выплат сотруднику, принятому 17 августа, при командировке с 7 по 30 сентября.

Что ткое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.

Как пользоваться:

  • Читать вопросы и обсуждения — заходите на kubklerk.ru.

  • Задать вопрос — опубликуйте его на сайте, отправьте Telegram-боту или напишите в MAX.

  • Читать КУБ в Telegram — подписывайтесь на канал КУБа.

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  • Помочь коллегам — оставьте ответ под вопросом, поделитесь своим опытом или продолжите обсуждение в удобном канале.

Можно задать вопрос в MAX, получить ответ в Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или наоборот.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 246 подписчиков8 437 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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