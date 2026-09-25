Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 24 сентября

В КУБе вчера обсуждали уточненные декларации, поддержку продавцов Wildberries, НДФЛ иностранцев и расчет командировочных.

🔹 Уточнёнка и ЕНС. Может ли после подачи декларации на меньшую сумму налог временно задвоиться?

🔹 Wildberries и страховые взносы. У пострадавшего селлера появилось уведомление с кодом 0400500000.

🔹 НДФЛ иностранца на патенте. После подтверждения права на уменьшение налога сотруднику вернули удержанный НДФЛ.

🔹 Командировка и средний заработок. Проверили расчёт выплат сотруднику, принятому 17 августа, при командировке с 7 по 30 сентября.

Что ткое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

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