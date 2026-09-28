Бухджоб обновился: бухгалтерам — резюме, работодателям — приглашения

Две роли, один аккаунт

По кнопке «Войти» открывается окно с двумя кнопками — нажали и сразу попали в нужный бот:

«Ищу работу» → бот соискателей @buhhanter_bot ;

«Ищу сотрудников» → @BuhJobKlerk_bot, тот самый, что был раньше.

В боте всё по-старому: «Старт», затем «Да, это я». Сайт откроется уже в выбранном режиме, а в следующий раз подсветится та кнопка, которую вы выбирали в прошлый раз. Окно входа всплывает и когда гость жмёт «Откликнуться», «Пригласить» или «Комментировать», — после входа он остаётся на той же странице. Вход по почте тоже есть: buhjob.com/login.

Режим переключать вручную не обязательно: разместили вакансию — стали работодателем, заполнили резюме — соискателем. Тем, кто с нами давно, режим уже выставлен по данным: у кого были свои вакансии, тот работодатель, остальные — соискатели.