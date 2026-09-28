Бухджоб обновился: бухгалтерам — резюме, работодателям — приглашения

28 сентября на buhjob.com вышло большое обновление. Теперь у сайта две роли — «Ищу работу» и «Ищу сотрудников» — и свой Telegram-бот для каждой. Появились резюме, профили компаний с командой и приглашения от работодателей. Аккаунт остаётся один, прежние данные на месте, ничего заводить заново не нужно.
Две роли, один аккаунт
По кнопке «Войти» открывается окно с двумя кнопками — нажали и сразу попали в нужный бот:
«Ищу работу» → бот соискателей @buhhanter_bot;
«Ищу сотрудников» → @BuhJobKlerk_bot, тот самый, что был раньше.
В боте всё по-старому: «Старт», затем «Да, это я». Сайт откроется уже в выбранном режиме, а в следующий раз подсветится та кнопка, которую вы выбирали в прошлый раз. Окно входа всплывает и когда гость жмёт «Откликнуться», «Пригласить» или «Комментировать», — после входа он остаётся на той же странице. Вход по почте тоже есть: buhjob.com/login.
Режим переключать вручную не обязательно: разместили вакансию — стали работодателем, заполнили резюме — соискателем. Тем, кто с нами давно, режим уже выставлен по данным: у кого были свои вакансии, тот работодатель, остальные — соискатели.
Компания и команда
Заводить компанию отдельно не нужно: в первой вакансии пишете название — профиль создаётся сам, в следующих оно подставляется. Нанимает частное лицо — ставите галочку «Частное лицо», и вакансия выходит под вашим именем.
На странице «Компания и команда» можно загрузить логотип и указать город, сайт, описание и ИНН (всё необязательно), скопировать ссылку-приглашение для коллег, убрать человека из команды или выпустить новую ссылку, если старая утекла, и покинуть компанию. Коллега открывает ссылку, входит через Telegram, жмёт «Вступить» — и вся команда видит общие вакансии и отклики и может их редактировать. Профиль компании и состав команды меняет только владелец.
Три правила, о которых стоит знать: человек состоит максимум в одной компании; если уходит владелец, компания переходит к тому, кто в ней дольше всех; сотрудник не может откликнуться на вакансию своей же компании.
Резюме: заполнил один раз — тебя видят
Резюме у соискателя одно, в разделе «Моё резюме»: должность, город, зарплата от, формат, занятость, опыт, навыки и два текста — «Опыт работы» и «О себе». Обязательна только должность. Нашли работу — нажмите «Скрыть», и резюме исчезнет и с сайта, и из канала.
Работодатель ищет людей в разделе «Резюме» — по должности и навыкам, городу и формату. Имя и контакты соискателя видны только тем, кто вошёл на сайт, поисковикам резюме не отдаются.
Опубликованное резюме выходит постом в канале @buhhanter. Ни имени, ни контактов в посте нет — внизу ссылка «Пригласить и получить контакты» в бот работодателей. Поправили резюме — пост обновился, скрыли — удалился.
Приглашения: работодатель может написать первым
Кнопка «Пригласить» открывает окно: выберите свою вакансию (свежая уже выбрана) или вариант «без вакансии» и, если хочется, добавьте пару слов. Позвать одного человека на одну вакансию дважды нельзя — спама не будет. Приглашение приходит соискателю в бота и на сайт вместе с Telegram работодателя, так что можно сразу написать. Новые приглашения горят красным счётчиком в шапке.
Что нового в ботах
Работодателям в @BuhJobKlerk_bot: /new — разместить вакансию, /my — вакансии и отклики. Вакансии дублируются в канал @buhjob.
Соискателям в @buhhanter_bot: /resume — моё резюме, /applications — отклики и приглашения.
Уведомления. Работодателю — новый отклик и комментарий под вакансией, соискателю — смена статуса отклика, приглашение, ответ на комментарий.
Вход на сайт работает в обоих ботах. Написали команду «не по роли» — бот даст ссылку на нужного.
Бот пишет только тем, кто нажал у него «Старт». Поэтому сайт запоминает, каких ботов вы запускали: если нужный не запущен, уведомление придёт через другого — не потеряется.
Что сделать прямо сейчас
Чего пока нет
Чтобы не было сюрпризов: резюме заполняется только на сайте, мастера в боте нет — бот даёт ссылку на форму; страницы компаний и резюме закрыты от поисковиков; ИНН ничем не проверяется, это просто поле.
Если что-то ведёт себя не так, как вы ожидали, — напишите в комментариях или прямо в бота, мы читаем всё.
Ссылки:
Сайт: https://buhjob.com
Вход по почте: https://buhjob.com/login
Моё резюме: https://buhjob.com/my/resume
Резюме (для работодателя): https://buhjob.com/resumes
Компания и команда: https://buhjob.com/cabinet/company
Бот соискателей: https://telegram.me/buhhanter_bot
Бот работодателей: https://telegram.me/BuhJobKlerk_bot
Канал вакансий: https://telegram.me/buhjob
Канал резюме: https://telegram.me/buhhanter
Сильно запутано, да?