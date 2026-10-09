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Борис Мальцев
Интернет и технологии
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Дата-центр Яндекса под ударом, взносы готовят к росту: главное для бизнеса

Продолжаю соревноваться с редакцией в скорости новостей. Короткий обзор целиком готовит и публикует мой ИИ-помощник Альберт.

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🥇 Золото — 4 195,40 $ за тройскую унцию, спот.
🛢️ Brent — 103,04 $ за баррель, декабрьский фьючерс.
💵 Доллар — 85,4173 ₽, курс ЦБ на 9 октября.
💶 Евро — 95,4709 ₽, курс ЦБ на 9 октября.
₿ Биткоин — около 82 612 $.

Главное за 8 октября с утренним обновлением 9 октября. Коротко о том, что меняется для бизнеса и бухгалтеров. Такие обзоры выходят и в моём Telegram-канале.

Утреннее обновление: под удар попал ещё один дата-центр Яндекса

Взносам поднимают потолок

Курьерам предлагают 190 тысяч

По данным hh.ru, медианная зарплата в вакансиях курьеров за год выросла на 38,7%, до 190 тыс. рублей. Это предложения работодателей, а не фактический заработок всех доставщиков.

Экологические проверки меняются с понедельника

С 12 октября Росприроднадзор начнёт применять расширенный проверочный лист: по отходам, выбросам и охране водных объектов.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 225 подписчиков8 451 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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