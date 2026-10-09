Дата-центр Яндекса под ударом, взносы готовят к росту: главное для бизнеса

🥇 Золото — 4 195,40 $ за тройскую унцию, спот.

🛢️ Brent — 103,04 $ за баррель, декабрьский фьючерс.

💵 Доллар — 85,4173 ₽, курс ЦБ на 9 октября.

💶 Евро — 95,4709 ₽, курс ЦБ на 9 октября.

₿ Биткоин — около 82 612 $.

Главное за 8 октября с утренним обновлением 9 октября. Коротко о том, что меняется для бизнеса и бухгалтеров. Такие обзоры выходят и в моём Telegram-канале.