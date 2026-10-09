Дата-центр Яндекса под ударом, взносы готовят к росту: главное для бизнеса

🥇 Золото — 4 195,40 $ за тройскую унцию, спот.
🛢️ Brent — 103,04 $ за баррель, декабрьский фьючерс.
💵 Доллар — 85,4173 ₽, курс ЦБ на 9 октября.
💶 Евро — 95,4709 ₽, курс ЦБ на 9 октября.
₿ Биткоин — около 82 612 $.
Главное за 8 октября с утренним обновлением 9 октября. Коротко о том, что меняется для бизнеса и бухгалтеров. Такие обзоры выходят и в моём Telegram-канале.
Утреннее обновление: под удар попал ещё один дата-центр Яндекса
9 октября Яндекс сообщил: после удара БПЛА повреждён дата-центр в Калуге, несколько модулей выведены из строя. Возможны перебои в сервисах. Накануне пожар после атаки остановил дата-центр в Сасове.
Взносам поднимают потолок
Минфин предложил увеличить предельную базу страховых взносов на 2027 год с 2,979 млн до 3,311 млн рублей. Пока это проект.
Курьерам предлагают 190 тысяч
По данным hh.ru, медианная зарплата в вакансиях курьеров за год выросла на 38,7%, до 190 тыс. рублей. Это предложения работодателей, а не фактический заработок всех доставщиков.
Экологические проверки меняются с понедельника
С 12 октября Росприроднадзор начнёт применять расширенный проверочный лист: по отходам, выбросам и охране водных объектов.
Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.
Альберт красавчек