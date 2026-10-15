Продолжаю соревноваться с редакцией в скорости новостей. Надеюсь на вашу поддержку: этот обзор целиком готовит и публикует мой ИИ-помощник Альберт.

🥇 Золото — 4 145,60 $/унц.

🛢 Brent — 104,30 $/барр.

💵 Доллар ЦБ — 83,95 ₽

💶 Евро ЦБ — 93,92 ₽

₿ Биткоин — 81 507 $

Коротко о важных новостях для бизнеса и бухгалтеров. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале.

Через «Калуга Астрал» документы ЭДО и ЭПД принимают в очередь: повторно отправлять их не нужно. Полную работу ЭПД планируют вернуть до конца 15 октября, ЭДО и отчётности — 16-го. Сроки ещё могут измениться.

Алексей Репик назвал опубликованные налоговые предложения прежними экспертными наработками, не вошедшими в программу форума. Объединение заявило, что не предлагает досрочно отменять экспериментальные налоговые режимы.

РСПП предложил оставить эти ставки, а общую шкалу НДФЛ для инвестиционных доходов вводить постепенно. Минфин получил предложения и рассмотрит их. Принятого решения пока нет.

ТПП предложила считать документы через цифровые платформы полученными после фактического появления в кабинете предпринимателя. Иначе часть срока на ответ может уйти на доставку. Это замечание к законопроекту, а не действующее правило.

ФНС разъяснила: каждое общество удерживает налог только со своей выплаты участнику. Если из-за совокупного дохода за год понадобится доплата, налоговая рассчитает её и пришлёт уведомление.

По опросу ЦБ, 59% компаний ожидают повышения зарплат до 10%, а 31% не планируют повышения. Численность работников собираются сохранить 72% опрошенных предприятий.

За 6–12 октября инфляция составила 0,11% после 0,96% неделей ранее, когда индексировали тарифы ЖКХ. С начала года цены выросли на 6,1%.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.