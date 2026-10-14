ФНС разъяснила, как удерживать НДФЛ при выходе участника из нескольких ООО
Налоговый агент удерживает НДФЛ только с тех доходов, которые выплачивает сам, а налог с превышения годового дохода свыше 2,4 млн рублей рассчитывает и доначисляет ФНС.
ФНС ответила на вопрос о порядке удержания НДФЛ при выходе участника из нескольких обществ.
«Налоговый агент определяет налоговую базу, исчисляет и удерживает НДФЛ только в отношении тех доходов, источником которых он является», — сказано в чате ФНС.
Если по итогам года совокупный доход физлица из всех источников превышает 2,4 млн рублей, недостающую сумму НДФЛ рассчитывают налоговые органы. Работник уплачивает ее по уведомлению, направленному ФНС.
Таким образом, второе ООО не удерживает налог по ставке 15% с превышения — перерасчет выполняет налоговая служба по итогам года.
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