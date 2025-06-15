Налоги с криптовалют в 2025 году: как не сгореть на доходах от трейдинга и майнинга

Что такое криптовалюта с точки зрения закона

В РФ крипта — не валюта, а имущество. Это закреплено в законе № 259-ФЗ. В нём два ключевых понятия:

ЦФА (цифровой финансовый актив) — «цифровая облигация», выпускается юрлицом;

цифровая валюта — это как раз BTC, ETH и им подобные: нет эмитента, есть код.

Что это значит: