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Вилен Гарбузов

Налоги с криптовалют в 2025 году: как не сгореть на доходах от трейдинга и майнинга

В 2025 году рынок криптовалют продолжает уверенно расти, и всё больше россиян зарабатывают на трейдинге, холде и DeFi. Но вместе с доходами растут и налоговые риски. Разбираемся, что нужно знать, чтобы не попасть под горячую руку ФНС.

Крипта больше не «дикий запад». С 2025 года правила игры в России стали яснее: действует закон, налоговая подключилась к биржам, а майнинг больше не в серой зоне. Рассказываем, как работать с криптовалютой легально и безопасно.

Что такое криптовалюта с точки зрения закона

В РФ крипта — не валюта, а имущество. Это закреплено в законе № 259-ФЗ. В нём два ключевых понятия:

  • ЦФА (цифровой финансовый актив) — «цифровая облигация», выпускается юрлицом;

  • цифровая валюта — это как раз BTC, ETH и им подобные: нет эмитента, есть код.

Что это значит:

  • можно владеть, продавать, завещать;

  • нельзя платить за товары и услуги;

  • любые операции — это сделки с имуществом → налог.

Как налоговая узнаёт о твоей крипте

  • В 2024 году ФНС впервые массово обратилась к Binance, OKX и другим биржам за данными;

  • CEX-биржи начали делиться информацией;

  • Анонимность — миф: даже вывод на карту через P2P не спасает, если сумма крупная.

Как считать и платить налоги

  • Физлица платят НДФЛ с прибыли (продажа минус покупка):

    • до 2,4 млн ₽ — 13%;

    • до 5 млн ₽ — 15%;

    • до 20 млн ₽ — 18%;

    • до 50 млн ₽ — 20%;

    • свыше 50 млн ₽ — 22%;

    • до 600 тыс. ₽ — налог и декларация не требуются.

  • ИП:

    • на УСН — 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы);

    • на ОСНО — от 13 до 22%;

    • при регулярной деятельности без регистрации как ИП возможны доначисления.

  • Самозанятые:

    • ставка 6%;

    • с 2025 года запрещены майнинг и торговля криптой как бизнес.

  • НДС не применяется к операциям с криптовалютой.

Майнинг в 2025: теперь только по правилам

  • С ноября 2024 года действует реестр майнеров ФНС — «МайнингРеестр»;

  • Зарегистрироваться обязаны все юрлица и ИП, ведущие майнинг;

  • Физлицам можно не регистрироваться, если потребление до 6 000 кВт⋅ч в месяц;

  • В 10 регионах (включая ЛНР, ДНР, Северный Кавказ) майнинг запрещён до 2031 года;

  • В ряде регионов (например, Иркутская область) действует сезонный запрет.

Налогообложение дохода от майнинга:

  • юрлица — 20%;

  • ИП — по своему налоговому режиму (6%, 15%, НДФЛ);

  • физлица — НДФЛ от 13 до 22%;

  • нерезиденты — 30%.

Торговля и обмен: внимание, это налогооблагаемое событие

  • Обмен криптовалюты на фиат считается реализацией → нужно платить налог;

  • Даже P2P-обмен — это доход, особенно если деньги приходят на карту;

  • Используй только легальные биржи и обменники.

Варианты:

  • Лицензированные CEX-биржи — данные о сделках идут в ФНС;

  • P2P-платформы — нужна документация;

  • Онлайн-обменники — выбирать только проверенные.

Сохраняйте:

  • выписки с бирж и банков;

  • скриншоты сделок;

  • чеки, адреса кошельков, договоры.

Отчётность: куда и как подавать

  • Физлица:

    • декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля;

    • уплата налога — до 15 июля;

    • можно подать через сайт nalog.ru или Госуслуги.

  • ИП:

    • на ОСНО — тоже 3-НДФЛ;

    • на УСН — включают криптовалютный доход в обычную отчётность.

  • Юрлица:

    • с 2025 года действуют специальные нормы — ст. 282.3 НК РФ;

    • операции отражаются в Листе 02 декларации по налогу на прибыль;

    • расходы — в приложении № 2 (строки 040 и 060).

Ответственность: что будет, если скрыть доход

  • штраф 20% от неуплаченного налога;

  • пени за каждый день просрочки;

  • в тяжёлых случаях — уголовная статья 198 УК РФ.

Пример:

  • ИП скрыл доход в 1 млн ₽;

  • Налог — 130 000 ₽;

  • Штраф — 26 000 ₽;

  • Пени — в зависимости от срока просрочки.

Как минимизировать риски

  • оформите ИП на УСН, если у вас регулярная крипто-деятельность;

  • не выводите деньги на личные карты без необходимости;

  • сохраняйте все документы: выписки, скриншоты, расчёты;

  • используйте сервисы автоматического расчёта: Cointracking, Koinly, TaxBit;

  • изучайте чужие кейсы — они помогут избежать типичных ошибок.

Вывод

ФНС больше не делает вид, что крипты нет. Законы ужесточились, технологии работают, биржи сотрудничают. А значит, если вы зарабатываете на криптовалюте — играйте по правилам.

Хочешь спать спокойно — веди себя как налогоплательщик, а не как беглец.

Дата публикации: 16.06.2025, 00:18

Информации об авторе

Вилен Гарбузов

Вилен Гарбузов

налоговый консультант

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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