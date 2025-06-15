Налоги с криптовалют в 2025 году: как не сгореть на доходах от трейдинга и майнинга

Крипта больше не «дикий запад». С 2025 года правила игры в России стали яснее: действует закон, налоговая подключилась к биржам, а майнинг больше не в серой зоне. Рассказываем, как работать с криптовалютой легально и безопасно.
Что такое криптовалюта с точки зрения закона
В РФ крипта — не валюта, а имущество. Это закреплено в законе № 259-ФЗ. В нём два ключевых понятия:
ЦФА (цифровой финансовый актив) — «цифровая облигация», выпускается юрлицом;
цифровая валюта — это как раз BTC, ETH и им подобные: нет эмитента, есть код.
Что это значит:
можно владеть, продавать, завещать;
нельзя платить за товары и услуги;
любые операции — это сделки с имуществом → налог.
Как налоговая узнаёт о твоей крипте
В 2024 году ФНС впервые массово обратилась к Binance, OKX и другим биржам за данными;
CEX-биржи начали делиться информацией;
Анонимность — миф: даже вывод на карту через P2P не спасает, если сумма крупная.
Как считать и платить налоги
Физлица платят НДФЛ с прибыли (продажа минус покупка):
до 2,4 млн ₽ — 13%;
до 5 млн ₽ — 15%;
до 20 млн ₽ — 18%;
до 50 млн ₽ — 20%;
свыше 50 млн ₽ — 22%;
до 600 тыс. ₽ — налог и декларация не требуются.
ИП:
на УСН — 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы);
на ОСНО — от 13 до 22%;
при регулярной деятельности без регистрации как ИП возможны доначисления.
Самозанятые:
ставка 6%;
с 2025 года запрещены майнинг и торговля криптой как бизнес.
НДС не применяется к операциям с криптовалютой.
Майнинг в 2025: теперь только по правилам
С ноября 2024 года действует реестр майнеров ФНС — «МайнингРеестр»;
Зарегистрироваться обязаны все юрлица и ИП, ведущие майнинг;
Физлицам можно не регистрироваться, если потребление до 6 000 кВт⋅ч в месяц;
В 10 регионах (включая ЛНР, ДНР, Северный Кавказ) майнинг запрещён до 2031 года;
В ряде регионов (например, Иркутская область) действует сезонный запрет.
Налогообложение дохода от майнинга:
юрлица — 20%;
ИП — по своему налоговому режиму (6%, 15%, НДФЛ);
физлица — НДФЛ от 13 до 22%;
нерезиденты — 30%.
Торговля и обмен: внимание, это налогооблагаемое событие
Обмен криптовалюты на фиат считается реализацией → нужно платить налог;
Даже P2P-обмен — это доход, особенно если деньги приходят на карту;
Используй только легальные биржи и обменники.
Варианты:
Лицензированные CEX-биржи — данные о сделках идут в ФНС;
P2P-платформы — нужна документация;
Онлайн-обменники — выбирать только проверенные.
Сохраняйте:
выписки с бирж и банков;
скриншоты сделок;
чеки, адреса кошельков, договоры.
Отчётность: куда и как подавать
Физлица:
декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля;
уплата налога — до 15 июля;
можно подать через сайт nalog.ru или Госуслуги.
ИП:
на ОСНО — тоже 3-НДФЛ;
на УСН — включают криптовалютный доход в обычную отчётность.
Юрлица:
с 2025 года действуют специальные нормы — ст. 282.3 НК РФ;
операции отражаются в Листе 02 декларации по налогу на прибыль;
расходы — в приложении № 2 (строки 040 и 060).
Ответственность: что будет, если скрыть доход
штраф 20% от неуплаченного налога;
пени за каждый день просрочки;
в тяжёлых случаях — уголовная статья 198 УК РФ.
Пример:
ИП скрыл доход в 1 млн ₽;
Налог — 130 000 ₽;
Штраф — 26 000 ₽;
Пени — в зависимости от срока просрочки.
Как минимизировать риски
оформите ИП на УСН, если у вас регулярная крипто-деятельность;
не выводите деньги на личные карты без необходимости;
сохраняйте все документы: выписки, скриншоты, расчёты;
используйте сервисы автоматического расчёта: Cointracking, Koinly, TaxBit;
изучайте чужие кейсы — они помогут избежать типичных ошибок.
Вывод
ФНС больше не делает вид, что крипты нет. Законы ужесточились, технологии работают, биржи сотрудничают. А значит, если вы зарабатываете на криптовалюте — играйте по правилам.
Хочешь спать спокойно — веди себя как налогоплательщик, а не как беглец.
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