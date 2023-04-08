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Юзвак Максим
Законопроекты

Срочные контракты госслужащих приостановят на время нахождения в зоне СВО

Предлагается защитить трудовые права госслужащих, находящихся в зоне СВО (законопроект № 327328-8).

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Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от всех партий Госдумы: сенаторы А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, А.А.Клишас, И.Ю.Святенко, И.В.Рукавишникова, депутаты А.Ю.Кузнецова, Д.Ф.Вяткин, А.К.Исаев, Я.Е.Нилов, Я.В.Лантратова, Ш.Ю.Саралиев, К.К.Тайсаев, А.О.Ткачев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы.

Срок, на который будет возобновлен срочный служебный контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения трудовых гарантий государственных служащих, призванных на военную службу по мобилизации, а также заключивших контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .