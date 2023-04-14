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Юзвак Максим
Законопроекты

Предоставление субсидий должникам по ЖКХ

Предложение по снятию ограничений на предоставление субсидий лицам, имеющим задолженность по коммунальным платежам (законопроект № 332581-8).

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Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России: депутаты ГД С.М.Миронов, Г.П.Хованская, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, И.А.Ананских, А.С.Аксененко, Я.В.Лантратова.

Содержание поправок

Согласно законопроекту субсидии предоставляются гражданам при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по погашению задолженности по коммунальным платежам.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что реализация законопроекта создаст условия для уменьшения убытков управляющих и ресурсоснабжающих организаций, что в целом будет способствовать снижению общей задолженности в системе ЖКХ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы

  • Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .