Предоставление субсидий должникам по ЖКХ

Предложение по снятию ограничений на предоставление субсидий лицам, имеющим задолженность по коммунальным платежам (законопроект № 332581-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России: депутаты ГД С.М.Миронов, Г.П.Хованская, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, И.А.Ананских, А.С.Аксененко, Я.В.Лантратова.

Содержание поправок

Согласно законопроекту субсидии предоставляются гражданам при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по погашению задолженности по коммунальным платежам.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что реализация законопроекта создаст условия для уменьшения убытков управляющих и ресурсоснабжающих организаций, что в целом будет способствовать снижению общей задолженности в системе ЖКХ.

Материалы к законопроекту

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