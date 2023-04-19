Упрощение перепланировки, защита прав военных, оставление жилья у банкрота в обзоре жилищного права

Жилищное право за март 2023

Упрощение перепланировки жилья – законопроект № 309789-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому если перепланировка жилого помещения осуществляется путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на такую перепланировку не требуется.

В пояснительной записке указывается, что объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме и не нарушает их прав, однако собственники, желающие провести рассматриваемый вид перепланировки, вынуждены собирать голоса всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Сохранение жилья у гражданина-банкрота – законопроект № 309801-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому суд вправе утвердить отдельные мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, которые распространяются только на отношения гражданина и кредитора, требования которого обеспечены залогом (ипотекой) жилого помещения (его части), являющегося для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в этом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания помещением (далее в настоящей статье - заложенное жилье).

В пояснительной записке указывается, что сложившаяся негативная судебная практика, в которой ипотечные заемщики, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные (государственные) гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан.

Защита жилищных прав военнослужащих – законопроект № 310897-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому за военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей, в случаях установленных федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сохраняется:

право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях и право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

право на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее - денежная компенсация) в местах проживания членов их семей.

Законопроект также закрепляет, что вышеуказанные права сохраняются за военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту в воинских частях (организациях, учреждениях, органах, отдельных федеральных контрольно-пропускных пунктах), дислоцированных в отдельных регионах Российской Федерации, населенных пунктах и местностях Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации, и членами их семей.

Законопроектом указанные выше гарантии предусматриваются и для сотрудников войск национальной гвардии.

Право родственников на получение единовременной жилищной выплаты при гибели военнослужащего – законопроект № 321027-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому единовременная социальная выплата на строительство жилья (право на которую возникает при стаже 10 лет) предоставляется членам семьи и родителям гражданина, в случае его гибели (смерти) в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты.

Использование имущественного налогового вычета по ипотечным процентам по нескольким объектам – законопроект № 319133-8

Законопроектом предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации изменения, предусматривающие отмену ограничения на предоставление имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) в отношении только одного объекта недвижимого имущества.

Комментарий к налоговым событиям за март 2023

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