Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Обзор законопроектов

Упрощение перепланировки, защита прав военных, оставление жилья у банкрота в обзоре жилищного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие жилищные права граждан.
22

Жилищное право за март 2023

Упрощение перепланировки жилья – законопроект № 309789-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому если перепланировка жилого помещения осуществляется путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на такую перепланировку не требуется.

В пояснительной записке указывается, что объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме и не нарушает их прав, однако собственники, желающие провести рассматриваемый вид перепланировки, вынуждены собирать голоса всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Сохранение жилья у гражданина-банкрота – законопроект № 309801-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому суд вправе утвердить отдельные мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, которые распространяются только на отношения гражданина и кредитора, требования которого обеспечены залогом (ипотекой) жилого помещения (его части), являющегося для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в этом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания помещением (далее в настоящей статье - заложенное жилье).

В пояснительной записке указывается, что сложившаяся негативная судебная практика, в которой ипотечные заемщики, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные (государственные) гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан.

Защита жилищных прав военнослужащих – законопроект № 310897-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому за военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей, в случаях установленных федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сохраняется:

  • право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях и право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

  • право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

  • право на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее - денежная компенсация) в местах проживания членов их семей.

Законопроект также закрепляет, что вышеуказанные права сохраняются за военнослужащими - гражданами, проходящими военную службу по контракту в воинских частях (организациях, учреждениях, органах, отдельных федеральных контрольно-пропускных пунктах), дислоцированных в отдельных регионах Российской Федерации, населенных пунктах и местностях Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации, и членами их семей.

Законопроектом указанные выше гарантии предусматриваются и для сотрудников войск национальной гвардии.

Право родственников на получение единовременной жилищной выплаты при гибели военнослужащего – законопроект № 321027-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому единовременная социальная выплата на строительство жилья (право на которую возникает при стаже 10 лет) предоставляется членам семьи и родителям гражданина, в случае его гибели (смерти) в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты.

Использование имущественного налогового вычета по ипотечным процентам по нескольким объектам – законопроект № 319133-8

Законопроектом предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации изменения, предусматривающие отмену ограничения на предоставление имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) в отношении только одного объекта недвижимого имущества.

Комментарий к налоговым событиям за март 2023

Другие материалы

  • Налоговые новости за март 2023 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

498 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Контролируемые сделки

    Трансфертное ценообразование

    Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.

    Трансфертное ценообразование
    36
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отчетность в СФР

    Как исправить ошибки в ЕФС-1

    Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки.  Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.

    Как исправить ошибки в ЕФС-1
    88
    Логотип Е-Офис 24
    Е-Офис 24
    Отчеты по прослеживаемости

    Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

    Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС. 

    Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет
    74
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Схемы

    «Быстро разбогатеть редко удаётся. Как и медленно обанкротиться». Анонс: в продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

    31
    Логотип Академия правовых и финансовых советников
    Академия правовых и финансовых советников
    Малый и средний бизнес

    Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

    На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе. 

    Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году
    235
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Как оценить эмитента и его облигации

    Анализ облигаций требует изучения многих показателей из финансовой отчётности эмитента. Если копаться досконально, то можно утонуть, да и в итоге всё равно можно неправильно оценить какие-то риски. Но есть ключевые показатели, на которые всегда обращают внимание при анализе облигаций.

    Как оценить эмитента и его облигации
    9
    Читать еще