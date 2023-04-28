Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

Законопроект предполагает, что при приобретении у старателя драгоценных металлов исчислять и уплачивать НДС будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом.

Также в законопроекте говорят, что доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого золота не превышает 1 кг в год. Сейчас такой объем золота стоит около 5,3 млн рублей. В случае превышения этого объема, налогообложение будет проходить в общеустановленном порядке.