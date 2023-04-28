Топ – 10 разъяснений Минфина по страховым взносам за 2022

В 2022 году Минфин выпустил много интересных писем с разъяснениями по уплате страховых взносов. Рассмотрим наиболее интересные позиции чиновников за прошлый год.

1. Письмо от 7 декабря 2022 г. № 03-15-06/120021, от 15 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/123187, 03-03-06/1/123192, 27 июля 2022 г. № 03-03-06/1/72400

В случае заключения организацией договора ДМС работника на срок не менее одного года, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных лиц, платежи организации по данному договору ДМС не подлежат обложению страховыми взносами.

Если же работник увольняется, и договор ДМС такого застрахованного лица прекращается, и срок его становится меньше года в этом случае, то организации следует произвести доначисление страховых взносов на платежи по такому договору и представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие отчетные периоды.

При этом в расчете по страховым взносам за текущий отчетный (расчетный) период суммы произведенного перерасчета за предшествующие отчетные (расчетные) периоды не отражаются.

2. Письмо от 22 декабря 2022 г. № 03-04-07/125960

В связи с тем что оплата организацией проезда своих работников в ночное время до места работы и обратно обусловлена производственной необходимостью и отсутствием возможности у работников воспользоваться общественным транспортом, а также учитывая, что такая оплата производится в пользу транспортной организации, осуществляющей такие перевозки, то суммы данных расходов не относятся к объекту обложения страховыми взносами, а также указанная оплата не приводит к возникновению у таких работников дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

3. Письмо от 11 ноября 2022 г. № 03-04-05/109842

Работник, являющийся гражданином Российской Федерации, осуществляющий деятельность в российской организации по трудовому договору о дистанционной работе, является застрахованным лицом в системе обязательного социального страхования в соответствии с законодательством, и, соответственно, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые и производимые российской организацией в его пользу, облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке независимо от места выполнения дистанционной работы и статуса его налогового резидентства.

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4. Письмо от 21 октября 2022 г. № 03-04-06/102095

Бонусные баллы, приравниваемые к рублям, начисляемые организацией, предоставляющей интернет-сервис, физическим лицам, являющимся его пользователями, за просмотр их профиля другими пользователями и за отправку им сообщений другими пользователями, не подлежат обложению страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК как выплаты, производимые не в рамках трудовых отношений и не по гражданско-правовым договорам, поименованным в пункте 1 статьи 420 НК.

5. Письмо от 21 октября 2022 г. № 03-04-06/101981

На денежную компенсацию, выплачиваемую работнику работодателем за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, не распространяется действие статьи 422 НК, и, следовательно, данная компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений.

6. Письмо от 19 октября 2022 г. № 03-04-06/101306

Учитывая, что договор аренды транспортного средства относится к договорам, связанным с передачей в пользование имущества (имущественных прав), арендная плата, установленная таким договором аренды, заключенным между организацией и работником данной организации, и выплачиваемая работнику, не является объектом обложения страховыми взносами согласно пункту 4 статьи 420 НК.

7. Письмо от 7 октября 2022 г. № 03-04-06/97046

Сумма вознаграждения в пользу физического лица по договору оказания услуг, начисленная организацией до даты исключения его из ЕГРИП в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не является для организации-заказчика объектом обложения страховыми взносами на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК и, соответственно, индивидуальный предприниматель – исполнитель услуг обязан самостоятельно уплатить страховые взносы.

В случае если сумма вознаграждения по договору возмездного оказания услуг была начислена после даты исключения физического лица – исполнителя услуг из ЕГРИП в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, то организация – заказчик услуг является плательщиком страховых взносов с суммы данного вознаграждения в пользу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в общеустановленном порядке.

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8. Письмо от 1 сентября 2022 г. № 03-15-06/85285

Если организация выплатила работнику на основании решения суда сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, который относится к предыдущим расчетным (отчетным) периодам, то организации необходимо представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие предыдущие расчетные (отчетные) периоды.

При этом, исходя из положений пункта 1.2 раздела I «Общие положения» Порядка, уточненный расчет представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном (отчетном) периоде, за который производится перерасчет базы для исчисления страховых взносов и сумм страховых взносов.

9. Письмо от 14 июля 2022 г. № 03-03-07/67989

При реорганизации юридического лица (ЗАО) в форме преобразования первым отчетным периодом для вновь возникшей организации (ООО) является период со дня создания (с 21 апреля 2022 года) до окончания полугодия 2022 года и, соответственно, расчетным периодом является период со дня создания до окончания 2022 года.

В связи с этим при определении базы для исчисления страховых взносов вновь созданная организация (ООО) не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации (ЗАО), и поэтому в базу для исчисления страховых взносов включаются только выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации.

10. Письмо от 20 января 2022 г. № 03-04-05/3111

Если указанные в обращении физические лица, получающие доход от размещения рекламы в своих блогах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются индивидуальными предпринимателями, то они согласно положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 430 НК обязаны уплачивать страховые взносы.

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