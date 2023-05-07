Граждане заплатят штраф за участие в иностранных НКО. Новый законопроект рассмотрят в Госдуме

Предлагается установить административную ответственность для участников иностранных некоммерческих организаций (Законопроект № 346769-8).

Авторы предложения

Законопроект инициирован представителями всех партий Госдумы.

Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, А.Г.Альшевских, М.Г.Делягин, А.К.Луговой, М.В.Бутина, Я.В.Лантратова, С.Д.Леонов, О.А.Матвейчев, Е.В.Ревенко, Р.Б.Чемерис, А.О.Ткачев, А.Л.Шхагошев, А.А.Ющенко

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложениеадминистративногоштрафа на граждан в размере — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Материалы к законопроекту

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