Граждане заплатят штраф за участие в иностранных НКО. Новый законопроект рассмотрят в Госдуме

Предлагается установить административную ответственность для участников иностранных некоммерческих организаций (Законопроект № 346769-8).
Авторы предложения
Законопроект инициирован представителями всех партий Госдумы.
Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, А.Г.Альшевских, М.Г.Делягин, А.К.Луговой, М.В.Бутина, Я.В.Лантратова, С.Д.Леонов, О.А.Матвейчев, Е.В.Ревенко, Р.Б.Чемерис, А.О.Ткачев, А.Л.Шхагошев, А.А.Ющенко
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложениеадминистративногоштрафа на граждан в размере — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии2
Любой здравомыслящий человек всегда стремился заработать денег как можно больше.
Наши же депутаты вместо своей работы в части поиска самих решений, адаптации и прочих подходов только видимо и занимаются вопросами разного рода запретов, что говорит не про их работу, а ее полное как отсутствие, по причине того, что запрет это самое простое, что только можно придумать в части той или иной деятельности.
P.S. Я не к тому, что иностранное НКО это хорошо или плохо, а к тому, что необходимо решения искать и находить. В противном же случае запреты последних говорят лишь о профессиональной непригодности самих депутатов, как политиков находящихся на переднем края этой политической борьбы.
alex
новое предложение, давайте депутатов за наличие иномарки будем объявлять иноагентами и штрафовать.