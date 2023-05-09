Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев. Защита трудовых прав участников СВО

Новые предложения по защите трудовых прав участников СВО (Законопроект № 351406-8)
Автор предложения
Законопроект подготовил Сенатор Российской Федерации О.Ф.Ковитиди
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в следующих случаях Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается:
в случае частичной (полной) мобилизации;
по контракту;
по добровольному содействию в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии