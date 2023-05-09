Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев. Защита трудовых прав участников СВО

В Государственной Думе рассматривают новый законопроект по защите трудовых прав участников СВО. Согласно ему трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается на время военной службы.

Новые предложения по защите трудовых прав участников СВО (Законопроект № 351406-8)

Автор предложения

Законопроект подготовил Сенатор Российской Федерации О.Ф.Ковитиди

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в следующих случаях Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается:

в случае частичной (полной) мобилизации;

по контракту;

по добровольному содействию в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

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