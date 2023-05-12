Обзор позиций Минфина по налогам за февраль 2023. Самые интересные письма

Рассматриваются наиболее интересные письма Минфина по налоговым вопросам за февраль этого года.

Рассматриваются наиболее интересные письма Минфина по налоговым вопросам.

Общие вопросы

Письмо от 10 февраля 2023 г. № 03-02-07/11217.

Возможность применения ограничения, предусмотренного пунктом 12 статьи 76 НК, к счетам, на которых находятся денежные средства, не принадлежащие лицу, в отношении которого принято решение о приостановлении операций по его счетам в банке, подлежит рассмотрению в увязке с правовым статусом такого счета.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 1 февраля 2023 г. № 03-07-07/7759.

Участник товарищества, применяющий в отношении основной деятельности упрощенную систему налогообложения, при совершении в рамках договора простого товарищества операции по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), подлежащих налогообложению НДС, исчисляет этот налог по таким операциям в общеустановленном порядке. При этом суммы НДС, предъявленные участнику простого товарищества, для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС, принимаются к вычету в порядке, установленном главой 21 НК.

Письмо от 13 февраля 2023 г. № 03-07-11/11591.

Принимая во внимание, что норма пункта 6 статьи 346.25 НК применяется в случае, когда налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, имели в соответствии НК возможность отнести суммы налога на добавленную стоимость к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения, принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщику, находящемуся на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) после перехода этого налогоплательщика на общий режим налогообложения, НК не предусмотрено.

Что касается вычетов налога на добавленную стоимость, предъявленного налогоплательщику, применяющему патентную систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав) после перехода этого налогоплательщика на общий режим налогообложения, то вычет указанных сумм налога нормами главы 21 и главы 26.5 НК не предусмотрен.

Письмо от 7 февраля 2023 г. № 03-07-11/9419.

Налоговая база по налогу на добавленную стоимость в отношении работ (услуг) по строительству объекта, цена которых формируется в том числе с учетом стоимости приобретаемых услуг по предоставлению банковской гарантии, определяется как договорная цена этих работ (услуг). При этом исчисление налога на добавленную стоимость по отдельным составляющим договорной цены НК не предусмотрено.

Письмо от 14 февраля 2023 г. № 03-07-07/12084.

Показатель среднесписочной численности по итогам каждого отчетного и расчетного периода (первого квартала, полугодия, 9 месяцев и календарного года), указываемый в титульном листе расчета по страховым взносам, для среднемесячного размера выплат, определяемого в соответствии с вышеуказанными абзацами подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК, не используется, поскольку данный показатель не отражает фактическую численность работников по итогам каждого месяца.

Письмо от 6 февраля 2023 г. № 03-07-11/9081.

В то же время в составе совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, следует учитывать все расходы, непосредственно связанные с операциями, освобождаемыми от налогообложения, а также относящуюся к указанным операциям часть расходов, связанных как с освобождаемыми операциями, так и с подлежащими налогообложению. При этом налогоплательщик вправе распределять расходы, связанные как с освобождаемыми операциями, так и подлежащими налогообложению, исходя из пропорции, для расчета которой могут быть использованы такие показатели, как сумма прямых расходов, численность персонала, фонд оплаты труда, стоимость основных фондов и иные показатели, утвержденные учетной политикой для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 22 февраля 2023 г. № 03-07-11/15414.

Налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов применяется с 1 июля 2022 года при реализации услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве горнолыжных трасс, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии. Что касается услуг по предоставлению права катания на горнолыжных трассах, услуг канатной дороги и иных услуг, оказываемых с использованием горнолыжных трасс, то положения вышеуказанного подпункта 18 пункта 1 статьи 164 НК при реализации таких услуг не применяются, в связи с чем указанные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке в размер 20 процентов, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК.

Письмо от 22 февраля 2023 г. № 03-07-07/15317.

Если у санаторно-курортной организации при исполнении соглашения на реализацию санаторно-курортного пакета, по которому туроператор бронирует путевки на санаторно-курортное лечение (включая услуги по проживанию и питанию) и оплачивает их по фиксированной стоимости, а санаторно-курортная организация оказывает данные услуги клиентам, которые приобрели у туроператора указанные путевки, сумма денежных средств, полученная от туроператора, превышает стоимость фактически оказанных клиентам услуг по санаторно-курортному лечению (включая услуги по проживанию и питанию), оформленных путевками, то на основании вышеуказанного подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК суммы превышения, остающиеся в распоряжении санаторно-курортной организации, применяющей освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное подпунктом 18 пункта 3 статьи 149 НК, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются, поскольку данной организацией в счет указанных сумм услуги по санаторно-курортному лечению (включая услуги по проживанию и питанию) не оказываются.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023

Акциз

Письмо от 20 февраля 2023 г. № 03-13-13/14323.

Из норм статьи 181 НК следует, что разделение стали жидкой на разные виды подакцизных товаров производится в том числе исходя из размера доли массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного налогоплательщиком для всей производимой им электростали за налоговый период. Поскольку НК не предусмотрено определение такой доли в разрезе марок стали, по каждой плавке и иных объектов учета, размер указанной доли должен определяться за налоговый период в целом исходя из всей массы лома черных металлов в общей массе всего сырья, использованного для производства всей электростали.

Налог на прибыль

Письмо от 7 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/9480.

Если размер обязательств по выплате дивидендов имуществом, зачтенных в счет обязательств, возникших при реализации такого имущества (доходы), равен стоимости этого имущества (расходы), то прибыль от реализации этого имущества будет равна нулю.

Письмо от 1 февраля 2023 г. № 03-03-06/2/7984.

Указанное в обращении прекращение обязательств по возврату ценных бумаг, полученных по договору займа, путем выплаты кредитору денежных средств является реализаций таких ценных бумаг, что отражает логику статьи 282.1 НК в части признания соответствующих доходов. При этом для заемщика такая операция является приобретением ценных бумаг.

Также считаем экономически необоснованной передачу в заем ценных бумаг, понимая, что условиями эмиссии таких ценных бумаг предусмотрено их погашение до наступления срока возврата, предусмотренного договором займа.

Письмо от 8 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/10117.

Если при замене валюты договора обязательства прекращаются в соответствии с нормами ГК, то для целей главы 25 НК указанное также квалифицируется в качестве прекращения обязательств. Учитывая указанное, в случае прекращения валютных обязательств по кредитному договору положительные курсовые разницы признаются в составе доходов на дату такого прекращения.

Письмо от 6 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/9234.

Признание списываемой задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.

Письмо от 1 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/7990.

Датой реализации РИД является дата передачи исключительных прав от правообладателя к приобретателю.

Письмо от 15 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/12725.

Вопрос о квалификации замены валюты договора с иностранной валюты на российский рубль не является предметом регулирования НК. В случае прекращения валютных обязательств по долговому обязательству при наличии оснований, определенных нормами ГК, для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль курсовые разницы признаются на дату прекращения соответствующих требований (обязательств) в соответствии с нормами Закона N 67-ФЗ.

Письмо от 28 февраля 2023 г. № 03-03-06/2/16514.

Учитывая механизм обмена еврооблигаций на замещающие облигации, поскольку у держателя еврооблигаций происходит реализация (передача) ценных бумаг в обмен на другие ценные бумаги (замещающие облигации), налоговая база по налогу на прибыль определяется в соответствии с нормами статьи 280 НК.

Если замещающие облигации не включают в себя суммы обязательств по процентному доходу по еврооблигациям, указанным в подпункте 14.1 пункта 4 статьи 271 НК РФ, то процентный доход по ним признается на дату получения соответствующих денежных средств (или погашения таких обязательств иным путем). При этом при оценке налоговых последствий прекращения обязательств по рассматриваемым процентным платежам следует исходить из существа правоотношений, возникающих при совершении конкретных сделок, прекращающих такие обязательства.

Комментарий к налоговым спорам за февраль 2023

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 17 февраля 2023 г. № 03-04-05/13843.

Особый порядок определения финансового результата (налоговой базы) по операциям, связанным с открытием (закрытием) короткой позиции, статьей 214.1 НК не установлен. Некоторые особенности определения налоговой базы по таким операциям предусмотрены статьей 214.3 НК в отношении операций, связанных с открытием (закрытием) короткой позиции в рамках осуществления сделок РЕПО. В соответствии с пунктом 14 статьи 214.3 НК доходы (расходы) налогоплательщика при реализации (приобретении) или выбытии ценной бумаги при открытии (закрытии) короткой позиции учитываются в порядке, установленном статьей 214.1 НК, на дату закрытия короткой позиции.

Письмо от 10 февраля 2023 г. № 03-15-05/10953.

Доход в виде вознаграждения, полученный председателем и членами совета МКД, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

В случае если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю и членам совета МКД за счет денежных средств, поступивших на счет управляющей организации, то указанная управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять суммы налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.

Письмо от 1 февраля 2023 г. № 03-04-05/8131.

Сумма выплаты, право требования на которую перешло к другому физическому лицу, в частности, по договору уступки права требования, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке, в случае если такая выплата не является страховой выплатой или указанное физическое лицо не является страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем.

Письмо от 8 февраля 2023 г. № 03-04-06/10216.

Вознаграждение, выплаченное физическому лицу по сделкам, совершенным с участием агента, является его доходом и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 21 февраля 2023 г. № 03-04-06/15054.

Включение срока владения налогоплательщиками депозитарными расписками в срок владения акциями, полученными в результате погашения (конвертации) депозитарных расписок, для целей применения пункта 17.2 статьи 217 и пункта 1 статьи 284.2 НК не предусмотрено.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 10 февраля 2023 г. № 03-11-11/10972.

В этой связи в случае если ювелирные изделия, изготавливаемые налогоплательщиком, подлежат обязательной маркировке, то в отношении деятельности по их изготовлению и реализации НПД не применяется.

Письмо от 9 февраля 2023 г. № 03-11-11/10501.

В отношении доходов, полученных в виде процентов по договорам займа, НПД не применяется.

Краткий обзор налоговых новостей за апрель 2023.

Страховые взносы

Письмо от 14 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/12385.

К банковским услугам, доходы от оказания которых с использованием собственного программного обеспечения не учитываются в доле доходов от осуществления ИТ-деятельности в соответствии с вышеприведенным исключением, следует относить весь функционал, реализуемый организацией при оказании клиентам различных видов банковских услуг, включая предоставление клиенту возможности оставить заявку на открытие счета или получение кредита, проведение оценки возможных рисков для банка при выдаче кредита или открытии счета конкретному клиенту.

Письмо от 15 февраля 2023 г. № 03-04-05/12601.

Выплаты надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями Трудового кодекса лицам, выполняющим работы вахтовым методом, в настоящее время не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами на основании положений пункта 1 статьи 217 НК РФ и подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК в размерах, установленных вышеупомянутыми нормативными правовыми актами или коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором.

Вместе с тем, учитывая, что согласно статье 164 ТК компенсации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, при разработке и установлении в коллективном договоре размеров надбавок за вахтовый метод работы учитывается оценка соответствующих затрат, а также наличие иных гарантий таким работникам.

Письмо от 10 февраля 2023 г. № 03-15-05/10953.

Трудовые отношения у председателя совета МКД и членов совета МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в пользу указанных застрахованных в системе обязательного социального страхования лиц в рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК, в силу договора управления МКД, в котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от своего имени производить выплаты вознаграждения председателю совета МКД и членам совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы.

ЕСХН

Письмо от 20 февраля 2023 г. № 03-11-06/1/14247.

В целях применения подпункта 2.1 пункта 2 статьи 346.2 НК налогоплательщики включают доходы в виде арендных платежей в состав выручки от реализации услуг в соответствии со статьей 249 НК в том случае, если деятельность по предоставлению имущества в аренду является основным видом деятельности налогоплательщика и осуществляется им на систематической основе. В иных случаях доходы в виде арендных платежей являются внереализационными доходами, которые не включаются в общий доход от реализации товаров (работ, услуг) для расчета вышеуказанного размера доли дохода от реализации уловов водных биологических ресурсов.

Патент

Письмо от 9 февраля 2023 г. № 03-11-11/10435.

Денежные средства, полученные индивидуальным предпринимателем в рамках ПСН в счет предварительной оплаты товаров, учитываются в составе доходов в целях применения ПСН в момент их поступления на соответствующие счета индивидуального предпринимателя.

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