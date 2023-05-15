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Законопроекты

У участников СВО и членов их семей появится приоритет на работу в госорганах. Новый законопроект

Сенаторы предлагают установить для участников СВО преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.
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Предлагается установить приоритет участников СВО для работы в органах власти (Законопроект № 351870-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Сенатор Российской Федерации О.Ф.Ковитиди.

Содержание предложения

Согласно законопроекту мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Юзвак Максим
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    У участников СВО и членов их семей появится приоритет на работу в госорганах. Новый законопроект

    Сенаторы предлагают установить для участников СВО преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

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