У участников СВО и членов их семей появится приоритет на работу в госорганах. Новый законопроект

Сенаторы предлагают установить для участников СВО преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Предлагается установить приоритет участников СВО для работы в органах власти (Законопроект № 351870-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Сенатор Российской Федерации О.Ф.Ковитиди.

Содержание предложения

Согласно законопроекту мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Материалы к законопроекту

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