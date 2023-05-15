У участников СВО и членов их семей появится приоритет на работу в госорганах. Новый законопроект

Предлагается установить приоритет участников СВО для работы в органах власти (Законопроект № 351870-8).
Автор предложения
Законопроект подготовил Сенатор Российской Федерации О.Ф.Ковитиди.
Содержание предложения
Согласно законопроекту мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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