Повышенные пенсии работникам села, освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров. Новый обзор пенсионного права

Рассматриваются наиболее интересные инициативы, затрагивающие права пенсионеров.

Пенсионное право за апрель 2023

Расширение круга лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца — Законопроект № 332020-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии по случаю потери кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего, общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Особенности выплаты пенсий военным пенсионерам на новых территориях — Законопроект № 333027-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается проект федерального закона, который направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и урегулирование условий пенсионного обеспечения указанных граждан на переходный период до 1 июля 2023 г. При этом гражданам, пенсии которым были назначены по законодательству Украины до 1 декабря 2014 г. (гражданам, проживающим (проживавшим) на территориях Запорожской и Херсонской областей), по законодательству Донецкой и Луганской Народных Республик — до 30 июня 2023 г. периоды военной службы и иной деятельности, учитываемые при назначении пенсии, пересмотру не подлежат.

Смягчение условий назначения повышенной пенсии работникам села — Законопроект № 336153-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому для лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышенная фиксированная выплата назначается независимо от места проживания (в настоящее время такая выплата может быть назначена в период проживания в сельской местности). В Пояснительной записке указывается, что в целях установления повышения фиксированной выплаты граждане прописываются в сельской местности, а после установления фиксированной выплаты выписываются и прописываются в городе. Проект закона направлен на установление конституционных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства и предоставляет гражданам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, право на повышение фиксированной выплаты независимо от места их проживания.

Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы пенсионеров, осуществляющих работу по трудовому или гражданско-правовому договору, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в части налоговой базы, не превышающей 700 тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что Необходимость такого освобождения обусловлена тем, что в нашей стране насчитывается порядка 8 млн. работающих пенсионеров, отказ от индексации их пенсий которых с 2016 года в среднем лишает каждого из них суммы более 11 тысяч рублей в год. В этой связи есть способ поддержать указанную категорию лиц, не выделяя дополнительных средств из бюджетов. Законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.

Упрощенное банкротство пенсионеров и матерей — Законопроект № 343127-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому правом на внесудебное банкротство смогут воспользоваться граждане, единственным доходом которых является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Также Законопроектом предлагается повысить до 1 млн. рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей.

Добровольные долгосрочные сбережения – Законопроект № 348232-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, вводящий договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом. Положениями законопроекта предусмотрено, что граждане, в пользу которых осуществляется формирование пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде и заключившие договор долгосрочных сбережений, вправе направить средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии, на формирование средств по договору долгосрочных сбережений. Устанавливаются условия для дополнительной стимулирующей поддержки государства путем софинансирования за счет средств федерального бюджета. В Пояснительной записке указывается, что реализация предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных средств в экономику Российской Федерации.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023

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