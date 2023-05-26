Ответственность работников за несоблюдение коллективного договора

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

Согласно законопроекту нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время ответственность за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению, установлена статьей 5.31 КоАП, предусматривающей ответственность работодателя в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Вместе с тем коллективные договоры и соглашения содержат обязательства, добровольно принимаемые на себя как работодателями, так и работниками, в связи с чем их соблюдение должно обеспечиваться в равной степени всеми сторонами коллективных договоров и соглашений.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.