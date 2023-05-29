НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры. Какие последствия могут быть

Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги

Статья поможет вам понять, как переоформить недвижимость между супругами, один или оба из которых ИП. Как в данном случае уплачивать налоги. Также вы узнаете о возможных вариантах сэкономить на данной операции.