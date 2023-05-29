Именно данному вопросу посвящено письмо, реквизит которого вы видите — письмо Минфина от 10 мая 2023 г. № 03-15-07/42587.
НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры. Какие последствия могут быть
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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