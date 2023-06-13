Позиции Минфина по налогам за март 2023. Обзор для бухгалтера

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина России по налоговым вопросам. Обзор для бухгалтеров за март.

Наиболее интересные позиции Минфина России по налоговым вопросам.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 9 марта 2023 г. № 03-07-15/20469.

Передача исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в качестве вклада в имущество дочернего общества (без изменения уставного капитала) освобождается от налогообложения НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК. В случае если в качестве вклада в имущество дочернего общества (без изменения уставного капитала) передаются исключительные права на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, не включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, то согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК такая передача указанных исключительных прав подлежит налогообложению НДС.

Письмо от 1 марта 2023 г. № 03-07-07/16879.

Организация, являющаяся в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая брокерскую деятельность, а также деятельность по инвестиционному консультированию в качестве инвестиционного советника, включенного в единый реестр инвестиционных советников, вправе при оказании как своим клиентам, так и клиентам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг услуг по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты применять освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное абзацем третьим подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 НК и разделом 1 перечня.

Письмо от 3 марта 2023 г. № 03-07-05/18004.

От налогообложения НДСосвобождаются реализуемые с 1 марта 2022 года банками физическим лицам драгоценные металлы в слитках независимо от помещения этих слитков в хранилища банков, а также изымаемые с 1 марта 2022 года из хранилищ банков драгоценные металлы в слитках, реализованные банками физическим лицам до указанной даты и отражаемые по открытым клиентам банковским счетам в драгоценных металлах.

Письмо от 23 марта 2023 г. № 03-07-07/25410.

Нормы подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК предусматривают, что освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении вышепоименованных услуг общественного питания предоставляется непосредственно организациям и индивидуальным предпринимателям при соблюдении ими установленных условий. В связи с этим в отношении услуг общественного питания, оказываемых товарищами в рамках договора простого товарищества, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость,

Письмо от 13 марта 2023 г. № 03-07-05/20580.

В случае если операции по банковскому сопровождению, предусматривающие проведение уполномоченным банком в сфере жилищного строительства контроля за целевым использованием денежных средств, предоставленных заемщику специализированным обществом проектного финансирования, осуществляются при ведении банковских счетов юридических лиц либо при переводах денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, на такие операции, по нашему мнению, может распространяться освобождение от налогообложения НДС, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ для банковских операций, осуществляемых банками.

Письмо от 22 марта 2023 г. № 03-07-08/24892.

Налогообложение налогом на добавленную стоимость в случае реализации по договору с хозяйствующим субъектом Республики Армения товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта в Кувейт, производится в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 НК по ставке в размере 0 процентов. При этом для подтверждения обоснованности применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в налоговые органы представляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 165 НК.

Письмо от 20 марта 2023 г. № 03-07-08/23981.

В целях налога на добавленную стоимость ввоз из государства, не являющегося государством — членом ЕАЭС, в Российскую Федерацию товаров, приобретенных российской организацией по договору с хозяйствующим субъектом Республики Беларусь, не признается импортом товаров на территорию одного государства — члена ЕАЭС с территории другого государства — члена ЕАЭС и, соответственно, в отношении такого ввоза положения Договора и Протокола не применяются.

Письмо от 10 марта 2023 г. № 03-07-08/20624

Поскольку агентские услуги в подпунктах 1 — 4.1, 4.4 статьи 148 НК не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной организацией, в том числе состоящей на учете в налоговом органе Российской Федерации в связи с открытием счета в банке, российскому принципалу, территория Российской Федерации не признается, и, соответственно, эти услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2023

Налог на прибыль

Письмо от 2 марта 2023 г. № 03-03-06/1/17848.

Течение срока владения для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК не прерывается у акционера (участника) действующей реорганизованной российской организации. Следовательно, если после реорганизации такая организация выплачивает дивиденды и на дату принятия решения о выплате дивидендов налогоплательщик-получатель дивидендов соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК, то к полученным дивидендам применяется ставка налога на прибыль в размере 0 процентов. Данный вывод справедлив также и при реорганизации иностранного дочернего общества, если применимое иностранное законодательство позволяет сделать аналогичный вывод в отношении реорганизуемых иностранных организаций. То есть при реорганизации иностранная организация не прекращает деятельность и ее участник (акционер) соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК.

Письмо от 23 марта 2023 г. № 03-03-07/25388.

При определении норматива, предусмотренного пунктом 24.1 статьи 255 НК, в составе расходов на оплату труда учитывается сумма компенсации затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилья в размере, установленном данным пунктом НК РФ.

Письмо от 14 марта 2023 г. № 03-03-07/21149.

Если пассажирский билет железнодорожного транспорта приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательным документом, подтверждающим расходы на приобретение билета для целей налогообложения, является сформированный автоматизированной системой управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте контрольный купон электронного проездного документа (билета), в котором указана стоимость проезда, соответствующий требованиям статьи 252 НК и Закона № 63-ФЗ.

При этом организация должна подтвердить потребление услуги пассажирской перевозки на железнодорожном транспорте любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

НК РФ не устанавливает конкретный перечень документов, которые подтверждают произведенные расходы, тем самым не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов.

Письмо от 7 марта 2023 г. № 03-03-07/19168.

Налог на прибыль организаций возникает только при превышении полученных доходов над произведенными расходами.

Остаток денежных средств на счете в банке не влияет на объект налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 14 марта 2023 г. № 03-03-06/1/21452.

Результат сделки хеджирования учитывается в той же налоговой базе, что и доходы и расходы, связанные с объектом хеджирования.

Письмо от 14 марта 2023 г. № 03-03-06/1/21456.

Прощаемая задолженность не может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли.

Убытки, полученные налогоплательщиком при прощении им долга, не могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 23 марта 2023 г. № 03-03-06/3/25382.

Если НК не предусмотрено иное, компенсация (возмещение) расходов, произведенных другим налогоплательщиком, не может быть учтена в составе расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 27 марта 2023 г. № 03-03-06/1/26386.

Доход коммерческой организации при получении от оператора социальной рекламы безвозмездной услуги по распространению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет социальной рекламы будет определяться как величина затрат оператора социальной рекламы на создание данной услуги.

При этом если отсутствует документально подтвержденная информация о стоимости (затратах) таких услуг, ее цена определяется в размере рыночной цены данной услуги. Рыночная цена безвозмездно полученных от оператора социальной рекламы услуг равна нулю.

Комментарий к налоговым событиям за май 2023

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 24 марта 2023 г. № 03-04-06/25967.

Физические лица, осуществляющие в ДНР и ЛНР предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, до их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном Федеральным законом № 129-ФЗ, не применяют положения подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 227 НК.

Письмо от 10 марта 2023 г. № 03-04-06/20263.

При выплате обществом дивидендов подлежащий налогообложению доход возникает у физического лица, являющегося акционером данного общества. Факт заключения договора об уступке права требования выплаты дивидендов не изменяет вышеуказанный порядок.

Письмо от 17 марта 2023 г. № 03-04-06/23251.

Обложение налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладам в банках по договорам, заключенным доверительным управляющим, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК.

Письмо от 17 марта 2023 г. № 03-04-05/23057.

Освобождение от налогообложения доходов, полученных в виде возмещения участнику долевого строительства в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, действующими положениями статьи 217 НК не предусмотрено.

Письмо от 10 марта 2023 г. № 03-04-05/19822.

В случае предоставления организацией одному и тому же лицу нескольких путевок в одном налоговом периоде налогоплательщик вправе выбрать путевку в целях освобождения от налогообложения в соответствии с пунктом 9 статьи 217 НК.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Страховые взносы

Письмо от 30 марта 2023 г. № 03-03-06/1/27888.

Учитывая, что суммы расходов организации на оплату стоимости ГСМ в связи с использованием работниками личного транспорта для проезда из дома до работы и обратно не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в статье 422 НК, данные суммы облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 24 марта 2023 г. № 03-04-06/25967.

Физические лица, осуществляющие в ДНР и ЛНР предпринимательскую деятельность без образования юридического лица до их государственной регистрации в качестве индивидуальных не являются страхователями, так как не зарегистрированы в государственных внебюджетных фондах в этом качестве. Статус индивидуального предпринимателя для целей законодательства Российской Федерации о налогах и сборах приобретается физическим лицом с даты внесения регистрирующим органом соответствующей записи в ЕГРИП, и с этой даты у индивидуального предпринимателя возникает обязанность самостоятельно уплачивать страховые взносы за себя в соответствии с нормами главы 34 НК.

С выплат по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг), производимых в пользу физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на основании записей в соответствующих реестрах, которые созданы и велись в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР, ЛНР, до момента регистрации таких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном Федеральным законом № 129-ФЗ, организация обязана уплачивать страховые взносы в общеустановленном главой 34 НК РФ порядке.

УСН

Письмо от 24 марта 2023 г. № 03-11-06/2/26040.

Сумма возмещения, полученная за изъятие находящегося в собственности недвижимого имущества для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

НДПИ

Письмо от 10 марта 2023 г. № 03-06-07-01/19918.

В случае если индивидуальный предприниматель, данные о котором внесены в установленном порядке в государственный реестр индивидуальных предпринимателей с отражением в нем соответствующих разрешенных видов деятельности, не владеет лицензией на пользование недрами, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, то в данном случае он признается пользователем недр и, соответственно, налогоплательщиком НДПИ на основании разрешительных документов, выданных государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Донецкой Народной Республики.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2022