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Юзвак Максим
Судебная практика по налоговым спорам

Понятие метода начисления и кассового метода. Дело ТРЦ на Северо-Востоке

Рассматривается понятие кассового метода и его отличие от метода начисления.
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Рассматривается понятие кассового метода и его отличие от метода начисления (Определение Верховного Суда от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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