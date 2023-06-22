Рассматривается понятие кассового метода и его отличие от метода начисления (Определение Верховного Суда от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).
Понятие метода начисления и кассового метода. Дело ТРЦ на Северо-Востоке
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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