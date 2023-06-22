Понятие метода начисления и кассового метода. Дело ТРЦ на Северо-Востоке

Аутсорсинг и самозанятые: что выгодно делегировать самозанятым

Бизнесу не всегда нужно привлекать специалистов по трудовому договору, чтобы они находились постоянно на рабочем месте. Чаще для выполнения разовых или проектных задач удобнее и выгоднее привлекать самозанятых. Расскажем, что можно делегировать самозанятым и таким образом оптимизировать расходы на штат.