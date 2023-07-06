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Юзвак Максим
Законопроекты

Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство

Предлагается обязать нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах наследодателя.
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Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство

Предлагается обязать нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах наследодателя (Законопроект № 395002-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы Н.В.Костенко, И.И.Демченко, А.Н.Дорошенко.

Содержание поправок

Согласно законопроекту не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственного дела нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой информации. В случае наличия в кредитном отчете информации о наличии долгов у наследодателя нотариус в течение срока, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации для принятия наследства, обязан в письменной форме уведомить об этом наследников.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что зачастую в правоприменительной практике наследники спустя полгода после принятия наследства в виде движимого и (или) недвижимого имущества узнают о кредитных долгах наследодателя только после получения досудебных или требований кредиторов о досрочном погашении кредитной задолженности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
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    Наследников будут информировать о долгах наследодателя. Людям будет проще решить, стоит ли вступать в наследство

    Предлагается обязать нотариусов при оформлении наследства собирать информацию о долгах наследодателя.

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