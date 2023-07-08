При отказе от товара, приобретенного дистанционно, продавец должен вернуть деньги не позднее чем через 10 дней

Предлагается усилить защиту потребителей, покупающих товары дистанционно (Законопроект № 396348-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, М.Г.Делягин, А.А.Кузнецов, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.С.Аксененко, И.А.Ананских, А.В.Терентьев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту при отказе потребителя от товара, приобретенного дистанционно, продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Продавец несет расходы на доставку от потребителя возвращенного товара и расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем по договору.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что действующее нормативное регулирование дистанционной торговли создаёт правовую неопределённость, которой пользуются отдельные организаторы дистанционной торговли, чтобы взимать плату за возврат покупателем товаров надлежащего качества, от приобретения которых покупатель решает отказаться до передачи ему этих товаров продавцом.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.