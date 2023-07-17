Повышение страховых выплат по европротоколу, освобождение от НДФЛ процентов по вкладу. Обзор финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Страховое право

Защита прав физических лиц, имеющих договор страхования жизни — Законопроект № 372345-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц. Согласно проекту при отзыве лицензии у страховщика осуществляется гарантийная выплата, чей размер не превышает 2,8 или 10 млн. рублей.

Граждане смогут застраховать имущество от террористических актов или диверсий — Законопроект № 375852-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому «Правила страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии.

В Пояснительной записке указывается, что в период проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине уровень террористических угроз многократно возрос. Вследствие принятых компетентными органами мер в 2022 году на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в числе которых 64 теракта. Также удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

Повышение страхового возмещения при оформлении ДТП без полиции — Законопроект № 378475-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается повысить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий (по европротоколу), поскольку лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

Налоговое право

Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13 % от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов, для семей воспитывающих двух и более детей, на приобретение легкового автомобиля произведённого на территории Российской Федерации, приобретенного для личных и семейных нужд, если такие расходы не превышают 2 000 000 миллионов рублей.

В Пояснительной записке указывается, что расширение мер поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, создает социально-экономическим условие, благоприятствующее рождению, содержанию и воспитанию нескольких детей. Многие семьи нуждаются также в транспортном средстве, особенно в больших городах. Автомобиль - это не роскошь, а необходимость. Решая проблему обеспеченности семей с двумя и более детьми личным транспортом, дополнительно оказывается поддержка отечественным производителям автомобилей

Освобождение от обложения процентов по вкладам — Законопроект № 388125-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы в виде процентов, полученных в 2021, 2022 и 2023 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации.

В Пояснительной записке указывается по данным Федеральной службы государственной статистики реальные денежные доходы в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1,4%.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023