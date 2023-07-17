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Законопроекты

Повышение страховых выплат по европротоколу, освобождение от НДФЛ процентов по вкладу. Обзор финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан.
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Страховое право

Защита прав физических лиц, имеющих договор страхования жизни — Законопроект № 372345-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц. Согласно проекту при отзыве лицензии у страховщика осуществляется гарантийная выплата, чей размер не превышает 2,8 или 10 млн. рублей.

Граждане смогут застраховать имущество от террористических актов или диверсий — Законопроект № 375852-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому «Правила страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии.

В Пояснительной записке указывается, что в период проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине уровень террористических угроз многократно возрос. Вследствие принятых компетентными органами мер в 2022 году на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в числе которых 64 теракта. Также удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

Повышение страхового возмещения при оформлении ДТП без полиции — Законопроект № 378475-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается повысить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий (по европротоколу), поскольку лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

Налоговое право

Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13 % от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов, для семей воспитывающих двух и более детей, на приобретение легкового автомобиля произведённого на территории Российской Федерации, приобретенного для личных и семейных нужд, если такие расходы не превышают 2 000 000 миллионов рублей.

В Пояснительной записке указывается, что расширение мер поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, создает социально-экономическим условие, благоприятствующее рождению, содержанию и воспитанию нескольких детей. Многие семьи нуждаются также в транспортном средстве, особенно в больших городах. Автомобиль - это не роскошь, а необходимость. Решая проблему обеспеченности семей с двумя и более детьми личным транспортом, дополнительно оказывается поддержка отечественным производителям автомобилей

Освобождение от обложения процентов по вкладам — Законопроект № 388125-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы в виде процентов, полученных в 2021, 2022 и 2023 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации.

В Пояснительной записке указывается по данным Федеральной службы государственной статистики реальные денежные доходы в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1,4%.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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