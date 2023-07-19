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Трудовое право

Трудовое право. Отпуск для одиноких родителей с двумя детьми

Предлагается расширить трудовые права одиноких родителей.
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Предлагается расширить трудовые права одиноких родителей (Законопроект № 402736-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту одиноким родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей четырнадцати лет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что до принятия Постановления Правительства РФ от 02.03.2017 № 243 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов РСФСР и признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) СССР», в нашем государстве действовали похожие по смыслу нормы.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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