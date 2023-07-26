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Юзвак Максим
Обзор судебной практики

Налог на прибыль при банкротстве, злоупотребление НДС. Практика Верховного Суда за июнь

Рассматривается практика Верховного Суда по налоговым вопросам за июнь 2023.
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Рассматривается практика Верховного Суда по налоговым вопросам за июнь 2023

Содержание:

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам.

  • 00:10 — Уплата налога по незаконному нормативному акту (Определения от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265).

Отказные определения судей Верховного Суда.

  • 03:09 — Налог на прибыль при реализации имущества банкрота (Определения от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС22-21122, от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС22-24530, 306-ЭС20-14681(12)).

  • 04:45 — Злоупотребление НДС (Определение от 23 июня 2023 г. № 301-ЭС23-9027).

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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