Налог на прибыль при банкротстве, злоупотребление НДС. Практика Верховного Суда за июнь

Рассматривается практика Верховного Суда по налоговым вопросам за июнь 2023
Содержание:
00:00 — Начало.
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам.
00:10 — Уплата налога по незаконному нормативному акту (Определения от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265).
Отказные определения судей Верховного Суда.
03:09 — Налог на прибыль при реализации имущества банкрота (Определения от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС22-21122, от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС22-24530, 306-ЭС20-14681(12)).
04:45 — Злоупотребление НДС (Определение от 23 июня 2023 г. № 301-ЭС23-9027).
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