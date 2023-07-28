Владельцы жилья смогут оказывать гостиничные услуги. Новый законопроект

Предлагается расширить перечень гостиничной инфраструктуры (Законопроект № 409713-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Единой России.
Депутаты Государственной Думы Н.В.Костенко, Т.Г.Лобач, Н.С.Валуев, С.В.Кривоносов, И.И.Демченко.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ предлагают провести эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Согласно законопроекту гостевой дом —средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг. Эксперимент предлагается провести в трех субъектах Российской Федерации - Республике Крым, Краснодарском крае, городе федерального значения Севастополе.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что действующим регулированием не запрещается нахождение средств размещения в жилых домах, частях жилых домов.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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