Владельцы жилья смогут оказывать гостиничные услуги. Новый законопроект

Предлагается расширить перечень гостиничной инфраструктуры (Законопроект № 409713-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы Н.В.Костенко, Т.Г.Лобач, Н.С.Валуев, С.В.Кривоносов, И.И.Демченко.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ предлагают провести эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Согласно законопроекту гостевой дом —средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг. Эксперимент предлагается провести в трех субъектах Российской Федерации - Республике Крым, Краснодарском крае, городе федерального значения Севастополе.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что действующим регулированием не запрещается нахождение средств размещения в жилых домах, частях жилых домов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.