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Юзвак Максим
Законопроекты

Кредит – причина вашего банкротства. Так считают в Госдуме

Предлагается предупреждать заемщиков о банкротстве (Законопроект № 411632-8).
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Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, К.М.Панеш, В.В.Сипягин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением о том, что кредит может стать причиной вашего банкротства.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по совокупным данным Росстата и Центрального Банка России, по итогам первого квартала 2023 года уровень закредитованности граждан России достиг 41%, а средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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