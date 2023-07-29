Кредит – причина вашего банкротства. Так считают в Госдуме

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, К.М.Панеш, В.В.Сипягин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением о том, что кредит может стать причиной вашего банкротства.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по совокупным данным Росстата и Центрального Банка России, по итогам первого квартала 2023 года уровень закредитованности граждан России достиг 41%, а средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей. Этот рост коррелирует с числом индивидуальных банкротств граждан.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.