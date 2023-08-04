Штраф за неуплату налога могут повысить в 2,5 раза

Предлагается значительно ужесточить наказание за неуплату фискальных платежей (Законопроект № 416287-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, А.С.Аксененко, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, А.В.Терентьев, Ф.С.Тумусов

Содержание предложения

Согласно законопроекту умышленная неуплата обязательных платежей влечет взыскание штрафа в размере 100 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

Справка: сейчас такое нарушение влечет штраф в размере 40% от неуплаченной суммы

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день одной из ключевых причин дефицита бюджета Пенсионного фонда России является задолженность страхователей по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В частности, согласно данным оперативного доклада об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджет ПФР за 2021 год исполнен с дефицитом в объеме 330 755,30 млн рублей. Дефицит бюджета ПФР в связи с непоступлениями страховых взносов, в свою очередь, ведет к необходимости выделения дополнительных трансфертов из федерального бюджета для покрытия возникающего дефицита в целях выполнения обязательства перед гражданами по их пенсионному обеспечению.

Материалы к законопроекту

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